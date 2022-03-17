Какие риски для Украины представляет кандидат с двойным гражданством

17:42 26 октября Киев, Украина

Появилась информация, что Андрей Пальчевский , кандидат в мэры Киева имеет российский паспорт, что говорит о наличии двойного гражданства.

Эксперт, кандидат юридических наук Александр Москалюк отметил, что кандидат на выборную должность не может иметь гражданство другой страны. Права и обязанности, которые он имеет в другом государстве, могут противоречить защите интересов избирателей.

«Во-первых, в законодательстве абсолютного большинства стран запрещено, чтобы лицо, которое баллотируется на выборные должности, имело гражданство нескольких государств. Если, например, человек имеет одновременно гражданство нескольких стран и не является политиком, во многих странах это разрешено. Но в отношении политиков ситуация категорична: человек с несколькими паспортами не может занимать выборные должности. Почему? Есть такое понятие, как «центр жизненных интересов». Иными словами, если человек находится в гражданстве еще другой страны, в политико-правовой связи с другой страной, и при этом избирается на должность в своей стране, тогда возникает вопрос: интересы какого государства этот человек будет защищать? Не будет ли это противоречить тому, если он гипотетически станет мэром, правам и обязанностям, которые он имеет перед другим государством», — сказал Москалюк.

Юрист отметил, что пребывание кандидата на выборную должность в гражданстве другого государства создает риски для безопасности страны, в которой он избирается. Поскольку кандидат имеет права и обязанности в двух или более странах.



Москалюк отметил, что такое гражданство противоречит эффективному осуществлению должностных обязанностей по защите прав и интересов своих избирателей.