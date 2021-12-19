Какие проблемы с законопроектом о ЖКХ

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов объяснил, почему закон опять отправлен на доработку.

"Скандальный законопроект №2458 не был принят во втором чтении, депутаты отправили его на доработку. Важно отметить, что базисная цель закона – упрощение заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг, изменении формата сотрудничества и формирование граничных цен на услуги. Но конечный текст закона для второго чтения поднимает несколько вопросов.Во-первых, облетевший СМИ абзац о том, что "представитель оператора ..., имеет право доступа к жилью, иному объекту недвижимого имущества", не представляет уточняющей информации о границах данного "права". А единственная строка с дополнительными данными гласит, что "законодательством устанавливается порядок предоставления такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами)" – без уточнения возможных карательных мер.

Абзац о праве доступа к жилью является слабым местом закона, который может подорвать рейтинги партий в случае активного сопротивления со стороны масс. Доработка закона, предварительно уточнит лимиты предоставления права, для определения временных ранок предоставления доступа по первоначальному документарному запросу на доступ. Также ожидается конкретизация мер пресечения гражданам, отказавшимся предоставлять доступ к газовому оборудованию.