Какие плюсы будут от концессии инфраструктуры

13:31 22 октября Киев, Украина

В Украине успешно стартовал эпоха концессий инфраструктурных объектов. Эксперт в области экономики Андрей Новак рассказал, как это повлияет на бюджет страны.

По его словам, концессионные договоры предусматривают содержание инфраструктурных объектов за счет инвесторов, а следовательно, бюджет освобождается от необходимости тратить на это средства налогоплательщиков.

"Средства, которые освободятся в государственном бюджете на содержание инфраструктурных убыточных объектов, государство сможет перенаправить на другие статьи расходов. В частности, часть из них может быть направлена на социальные статьи. То есть, это даст возможность повысить зарплаты, пенсии", - рассказал экономист.

А вот превратить убыточный инфраструктурный объект, например, железнодорожный вокзал или дорогу, по словам Новака, в прибыльный - это уже задача концессионера, что определено условиями договора с государством.

"Концессионер будет решать, что ему нужно сделать именно на каждом объекта, чтобы вывести его на прибыльность. Потому концессионер имеет единственную цель деятельности - получение прибыли. Государство перестает финансировать это предприятие, единственное - государство должно разработать свои требования к концессионеру. А уже потом высвобожденные в результате передачи убыточных объектов средства будут использованы на другие потребности, которые определяет правительство, когда принимает бюджет", - отметил эксперт.





"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру.



Напомним, в этом году Украина успешно передала в концессию два порта - "Ольвия" и "Херсон". Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals."Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн. В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисление QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на очереди - концессионные проекты в портах "Черноморска", Одессы, Измаила и Бердянска.

Также в концессию планируется передать семь железнодорожных вокзалов.

"Общий объем инвестиций, необходимый для модернизации 7 железнодорожных вокзалов - 3,8 млрд грн. Сейчас мы проходим необходимые процедуры, которые, конечно, хотелось бы ускорить. В среднем концессионный проект продолжается 22 месяца, из которых 12 - на подготовку. В декабре будем иметь решение о целесообразности подготовки ТЭО железнодорожных вокзалов, в марте 2021-го - ТЭО проектов, и следующий шаг - объявление концессионных конкурсов", - рассказал Криклий.

Справка: Концессия - временное платное владение объектами, принадлежащими государству или территориальной общине. Концессия предполагает обязательные платежи и другие материальные блага в пользу государства со стороны концессионера.