Какие плюсы будут от концессии инфраструктуры

В Украине успешно стартовал эпоха концессий инфраструктурных объектов. Эксперт в области экономики Андрей Новак рассказал, как это повлияет на бюджет страны.
По его словам, концессионные договоры предусматривают содержание инфраструктурных объектов за счет инвесторов, а следовательно, бюджет освобождается от необходимости тратить на это средства налогоплательщиков.
А вот превратить убыточный инфраструктурный объект, например, железнодорожный вокзал или дорогу, по словам Новака, в прибыльный - это уже задача концессионера, что определено условиями договора с государством.
Напомним, в этом году Украина успешно передала в концессию два порта - "Ольвия" и "Херсон". Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals.
"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн. В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисление QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.
"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн. В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисление QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на очереди - концессионные проекты в портах "Черноморска", Одессы, Измаила и Бердянска.
Также в концессию планируется передать семь железнодорожных вокзалов.
Справка: Концессия - временное платное владение объектами, принадлежащими государству или территориальной общине. Концессия предполагает обязательные платежи и другие материальные блага в пользу государства со стороны концессионера.
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