Какие перемены нужны украинской экономической политике

19:00 06 Август Киев, Украина

Ситуация с экономикой Украины остается шаткой, вызовы не изменились, скорее их стало еще больше из-за пандемии, которая вносит неопределенность и не поддается прогнозированию.

Какие экономические вызовы ждут страну в августе, рассказал член Украинской рады бизнеса, основатель Intecracy Group Юрий Сивицкий.

"Психологическая нестабильность в августе немного угасла, потому что все в отпусках. Август – не лучшее время для наступлений, поэтому не думаю, что что-то такое произойдет.



/>Экономика будет находиться в ожидании дальнейшего развития пандемии. Если бы было улучшение экономической политики, это возможно бы оживило страну. Но парламент ушел отдыхать, поэтому ничего не произойдет.

Тем не менее, необходимо менять налоговую политику по отношению к бизнесу. Необходимо создавать Бюро финансовых расследований, забрать экономические функции у тех, кому они несвойственны, сократить количество задач у прокуроров. У нас 10 000 прокуроров, а должно быть раза в два-три меньше, как в Европе или США.



У нас зарегулированная страна. Многое из того, что находится в государственной собственности, нужно продавать, ведь это высасывает деньги с бюджета. Нужно создать четкую, полноценную программу распродажи государственных предприятий, ведь там находятся огромные деньги.



А с другой стороны – необходимо изменить финансирование государственных предприятий. Привязать вознаграждение менеджмента к прибыли. Если он, менеджмент, прибыль не создает, то бонус не получает или же отстраняется. Так делают в больших корпорациях, и это нормальные рыночные правила, которые необходимы и в государственных компаниях".