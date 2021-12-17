Какие перемены нужны украинской экономической политике

19:00 06 Август Киев, Украина

Ситуация с экономикой Украины остается шаткой, вызовы не изменились, скорее их стало еще больше из-за пандемии, которая вносит неопределенность и не поддается прогнозированию. 
 
Какие экономические вызовы ждут страну в августе, рассказал член Украинской рады бизнеса, основатель Intecracy Group Юрий Сивицкий. 
 
"Психологическая нестабильность в августе немного угасла, потому что все в отпусках. Август – не лучшее время для наступлений, поэтому не думаю, что что-то такое произойдет.

/>Экономика будет находиться в ожидании дальнейшего развития пандемии. Если бы было улучшение экономической политики, это возможно бы оживило страну. Но парламент ушел отдыхать, поэтому ничего не произойдет.
фото: города Украины на карте
Тем не менее, необходимо менять налоговую политику по отношению к бизнесу. Необходимо создавать Бюро финансовых расследований, забрать экономические функции у тех, кому они несвойственны, сократить количество задач у прокуроров. У нас 10 000 прокуроров, а должно быть раза в два-три меньше, как в Европе или США.

У нас зарегулированная страна. Многое из того, что находится в государственной собственности, нужно продавать, ведь это высасывает деньги с бюджета. Нужно создать четкую, полноценную программу распродажи государственных предприятий, ведь там находятся огромные деньги.

А с другой стороны – необходимо изменить финансирование государственных предприятий. Привязать вознаграждение менеджмента к прибыли. Если он, менеджмент, прибыль не создает, то бонус не получает или же отстраняется. Так делают в больших корпорациях, и это нормальные рыночные правила, которые необходимы и в государственных компаниях".