Какая страна – такое и население

10:11 20 октября Киев, Украина

С момента начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину не прекращаются споры о коллективной ответственности россиян. Кто-то говорит, что нельзя осуждать всех из-за действия одного человека, другие же утверждают, что именно народ стал причиной безграничной власти Путина.

Так или иначе, регулярные опросы независимых исследователей среди населения России показывают, что россияне, в большинстве своем, не просто поддерживают своего диктатора, но и радуются обстрелам мирных городов Украины. Конечно, не стоит забывать о тотальном контроле и пропаганде, однако даже при таких условиях не укладывается в голове, как можно радоваться гибели мирных жителей, по которым ночью прилетают ракеты.

Zомбированные оправдывают удары по гражданской инфраструктуре Украины тем, что у них в стране также страдают люди. Но кто в этом виноват? Разве украинцы или украинские военные, которые защищают свою страну? Или Путин, который вместе со своими олигархами разворовал Россию. Или они просто не хотят страдать в одиночестве, размышляя своим советским мозгом, что у “братьев-славян должен быть один царь, который обязан держать народ на коленях”?

Крайне абсурдно и глупо звучат вопросы россиян – “а почему они в наших ребят (военных) стреляют? Вот мы и отвечаем”. Интересно, а как бы ваши “ребята” отреагировали, если бы в Россию ввела войска соседняя страна и начала убивать мирных жителей, насиловать женщин и детей? Вопрос, конечно, риторический.

Все это неизбежно ведет к единому выводу – Россия – страна террорист, россияне – террористы. Путинизм, как и “совок” оставил в нации агрессора глубокий неисправимый след, который, после радикальной смены власти в РФ еще не одно поколение будет уродовать россиян, не давая им возможность стать частью цивилизованного общества.