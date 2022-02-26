Как затронут Украину на следующих президентских дебатах в США

18:23 02 Октябрь Киев, Украина

Кандидаты в президенты США во время дебатов вспомнили об Украине, аналитик Владислав Фарапонов уверен, что это не последнее упоминание нашей страны.

«Важно понимать, в каком контексте Украина была упомянута: тогда, когда шла речь о биографии кандидатов. Тогда Трамп вспомнил, что сын Байдена - Хантер – разбогател в Украине, в Китае и России. Я думаю, что на следующих дебатах будет больше внешней политики и тема Украины еще прозвучит, как со стороны Трампа, так и со стороны Байдена», - отметил политолог.

Эксперт добавил, что токсичность украинской темы для американского общества постепенно снижается, но это будет зависеть от контекста.

«У меня сложилось впечатление, что по итогам дебатов можно выделить, что в определенной степени - это потерянный шанс для обоих кандидатов, а в определенной степени - и ничья. В спорте есть такое понятие, как «гол на чужом поле». Так и здесь: у Байдена есть преимущество, он «забил» именно такой гол. Трамп победил в том штате, где проходили дебаты, но создается впечатление, что у Байдена есть психологическое преимущество после дебатов», - отметил Фарапонов.

«Многим кажется, что это был потерянный шанс для обоих кандидатов, поскольку было мало конструктива и большинство тем, которые были объявлены, не касались реальных проблем», - добавил он.

Ко дню голосования, которое состоится в США 3 ноября, планируется проведение еще двух дебатов с участием кандидатов на пост главы Белого дома.