Как усиление карантина отразится на малом бизнесе

13:49 06 ноября Киев, Украина

Если правительство примет решение усилить карантин , это в первую очередь ударит по малому бизнесу, особенно в сфере услуг. Кредитование в данном случае будет бесполезно из-за отсутствия спроса.

Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

«Весь малый бизнес, который завязан на сфере услуг, на торговле, пострадает от усиления карантина. Особенно те предприниматели, которые работают неофициально — не смогут вести деяльность, если все остановится. Если не будет ходить общественный транспорт, это ударит по бизнесу в пригородной зоне», — сказал Кушнирук.

По мнению эксперта, в бюджете нет ресурса, чтобы обеспечить поддержку бизнеса на период усиления ограничений.

«Я считаю, что вводить ограничения — это неэффективно. Это не останавливает пандемии, а только уничтожает экономику. Необходимо увеличивать объем тестирования людей. Что касается финансовой помощи — на это в бюджете средств нет, по большому счету. Даже если людям предложат компенсацию на уровне какой-то минимальной зарплаты, это ничего не даст», — сказал эксперт.

Экономист отметил, что карантин «выходного дня» не сбалансирует ситуацию.