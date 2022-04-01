Как усиление карантина отразится на малом бизнесе

Если правительство примет решение усилить карантин
, это в первую очередь ударит по малому бизнесу, особенно в сфере услуг. Кредитование в данном случае будет бесполезно из-за отсутствия спроса.
Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.
«Весь малый бизнес, который завязан на сфере услуг, на торговле, пострадает от усиления карантина. Особенно те предприниматели, которые работают неофициально — не смогут вести деяльность, если все остановится. Если не будет ходить общественный транспорт, это ударит по бизнесу в пригородной зоне», — сказал Кушнирук.
По мнению эксперта, в бюджете нет ресурса, чтобы обеспечить поддержку бизнеса на период усиления ограничений.
«Я считаю, что вводить ограничения — это неэффективно. Это не останавливает пандемии, а только уничтожает экономику. Необходимо увеличивать объем тестирования людей. Что касается финансовой помощи — на это в бюджете средств нет, по большому счету. Даже если людям предложат компенсацию на уровне какой-то минимальной зарплаты, это ничего не даст», — сказал эксперт.
Экономист отметил, что карантин «выходного дня» не сбалансирует ситуацию.
«Это пример несерьезности, потому что эпидемия у нас — не по выходным, а удар на себя вновь возьмет сфера услуг, которая состоит преимущественно из малых предпринимателей. Причем, у них не будет возможности предоставлять эти услуги. И программы кредитования здесь не помогут, потому что если останавливается деятельность, то нечего кредитовать. Для бизнеса надо потребление. Это обеспечивает доход, поэтому просто кредитование — не выход», — отметил Кушнирук.
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