Как улучшить механизм борьбы с монополизмом

20:59 17 Июль Киев, Украина

Одной из главных проблем Украины остается монополизация олигархами важных рынков, чтобы продолжать удерживать цены на нужном им уровне. Сейчас АМКУ получил нового главу, ВР назначила председателем Ольгу Пищанскую. Эксперт Института украинской политики Артем Петренко поделился своим мнением, что необходимо сделать АМКУ, чтобы борьба с монополистами принесла положительные результаты.



"В прошлые годы иногда складывалось впечатление, что Антимонопольный комитет работал по схеме большинства других контролирующих органов – тупо собирал деньги с бизнеса, чтобы закрывать глаза на большинство случаев неконкурентного поведения.



Вообще эффективность антимонопольного института кроется не только в устойчивости к взяткам, что в нашей ситуации обеспечить очень сложно, но и в уровне профессионализма, в ежедневной кропотливой работе.



Кроме общенациональных картельных сговоров или неконкурентных лоббистских решений парламента или правительства, нужно также противостоять нарушению конкуренции на местном уровне.





Приведу пример. В ряде стран Евросоюза еще лет 15-20 назад начали дискутировать об угрозах со стороны крупных торговых сетей. В этих случаях используется термин "доминирующее положение", и на уровне местных властей ограничивают возможности сетевых супермаркетов вытеснять местные рынки и мелкие магазинчики. Но проблема кроется и в неравной мировой конкуренции. С одной стороны, всевозможные международные соглашения запрещают Украине субсидировать своих производителей. Но они вынуждены конкурировать с транснациональными гигантами, которых уже "отсубсидировали" на многие миллиарды долларов. ВТО и наши зоны свободной торговли заставили нас максимально снизить ввозные пошлины, в то время как ключевые мировые рынки остаются с рядом серьезных ограничений для украинских компаний. Но проблема кроется и в неравной мировой конкуренции. С одной стороны, всевозможные международные соглашения запрещают Украине субсидировать своих производителей. Но они вынуждены конкурировать с транснациональными гигантами, которых уже "отсубсидировали" на многие миллиарды долларов. ВТО и наши зоны свободной торговли заставили нас максимально снизить ввозные пошлины, в то время как ключевые мировые рынки остаются с рядом серьезных ограничений для украинских компаний.



Есть еще один важный аспект. За последние 30 лет в мире произошла невероятная концентрация капитала и технологий в ряде отраслей. К примеру, это важно понимать в контексте нашей дискуссии вокруг аграрной реформы.



Еще в 70-х годах прошлого столетия 95% всех запасов зерна в мире находились под контролем шести транснациональных компаний-трейдеров. По данным газеты The Guardian, сегодня доминируют уже 4 компании – те же, что и 40 лет назад.

При этом они имеют стратегические союзы и совместные предприятия с также доминирующими в мире семеноводческими и агрохимическими конгломератами. Еще несколько лет назад более 50% мирового рынка семян приходилось на четыре фирмы: Monsanto (зарегистрирована в Делавэре, штаб-квартира в Миссури), Du Pont (штаб-квартира в Делавэре), Syngenta (зарегистрирована и штаб-квартира в Швейцарии) и Limagrain, международный кооператив, базирующийся во Франции.< В сфере агрохимикатов 75% мирового рынка еще 5 лет назад контролировали шесть компаний: DuPont, Monsanto, Syngenta, Dow (штат Делавэр, штаб-квартира в Мичигане), и два немецких химических гиганта Bayer и BASF. В сфере агрохимикатов 75% мирового рынка еще 5 лет назад контролировали шесть компаний: DuPont, Monsanto, Syngenta, Dow (штат Делавэр, штаб-квартира в Мичигане), и два немецких химических гиганта Bayer и BASF.



Теперь таких компании осталось всего 4.



В 2017 году завершилось слияние компаний Dow и Du Pont. Совокупная рыночная капитализация двух гигантов составила около $130 млрд.



А в 2018 году немецкая Bayer завершила сделку по покупке американской Monsanto за $66 млрд. При этом надо понимать, что за последние 20 лет сама Monsanto поглотила десятки компаний-производителей семян по всему миру.



Подобные сделки обычно сопровождаются длительными разбирательствами и предоставлением разрешений со стороны антимонопольных органов всех стран, где эти компании работают. К примеру, Россия заставила этих мировых гигантов передать ряд технологий собственным внутренним производителям.





Даже американские фермеры жалуются на мировых гигантов: они владеют инфраструктурой по хранению и транспортировке аграрной продукции, они же продают семена, химию и высокотехнологичные продукты для АПК. Получается, что фермер будет производить преимущественно то, что скажут мировые монополисты, и продавать по таким ценам, на которые влияют те же мировые трейдеры. В такой ситуации становится неважно, кто владеет землей. Аграрные производители автоматически становятся зависимыми от мировых гигантов, производство агропродукции все больше сводится к монокультурам, снижая уровень продовольственной безопасности страны, повышая зависимость от импорта и уязвимость от колебаний мировых цен. Поэтому роль Антимонопольного комитета очень важна защите украинских производителей от более мощных иностранных, которые изначально находятся в более выгодных условиях. А это означает, что наше антимонопольное ведомство должно принимать активное участие в разработке большинства экономических реформ. Но мы этого не наблюдаем. Поэтому роль Антимонопольного комитета очень важна защите украинских производителей от более мощных иностранных, которые изначально находятся в более выгодных условиях. А это означает, что наше антимонопольное ведомство должно принимать активное участие в разработке большинства экономических реформ. Но мы этого не наблюдаем.



В других странах антимонопольные органы кардинально прозрачнее. Кроме коротких новостей о своих решениях, они публикуют исследования конкурентной среды на различных рынках и подробные отчеты о своих антимонопольных расследованиях".