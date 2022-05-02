Как «Укрзализныце» удалось ускорить оборот грузовых вагонов?

15:02 02 декабря Киев, Украина

Скорость доставки грузов – один из важнейших показателей эффективности грузоперевозок. На железной дороге грузооборот, или оборот грузовых вагонов, зависит от нескольких факторов: качество железнодорожных путей, правильная диспетчеризация, пропускная способность путей, размер парка тягового подвижного состава и т.д.

«Укрзализныця» постоянно испытывала нехватку локомотивов, а сложности с правильной организацией движения создавали дополнительные препятствия для быстрой доставки грузов.

Каково же было удивление грузоотправителей, когда в 2020 году с приходом нового руководства «Укрзализныця» существенно ускорила оборот грузовых вагонов! Для сравнения: в 2015 году оборот одного вагона составлял 8 суток, в 2016 - 7,5, в 2017 - 8, в 2018 - 9, в 2019 - 8. В ноябре 2020 года оборот одного вагона составил 7 суток, т.е. рекордно низкий показатель за последние 5 лет!

Как Владимиру Жмаку и его команде удалось так существенно ускорить перевозку грузов железной дорогой? Этому способствовали как внешние, так и внутренние организационные факторы. Умение использовать любую сложившуюся ситуацию на благо компании говорит о профессионализме руководства. Именно этот профессионализм и проявился в ряде логичных и экономически обоснованных решений.

Ликвидация дефицита локомотивов

Эта проблема преследовала «Укрзализныцю» многие годы. Из-за нехватки тягового парка страдала и компания, и бизнес грузоперевозчиков. А решить ее оказалось не так уж и сложно – увеличение локомотивных плеч. Изучение опыта других стран и собственная практика показали, что увеличение расстояния следования одного локомотива под составом без смены бригады существенно сокращает скорость доставки груза и, соответственно, уменьшает время оборота вагонов. Этот прием позволяет не только сократить необходимое количество локомотивов, но и уменьшить время на пересменку бригад и замену локомотива в составе. Существенно сократилось количество брошенных на путях составов.

Сокращение количества пассажирских поездов из-за пандемии

Хотя эпидемия коронавируса сильно повлияла на работу бизнеса, конкретно на скорости оборота грузовых вагонов она сказалась в положительную сторону. Для перевозки грузов стали задействовать локомотивы, которые ранее обслуживали пассажирские поезда. Сократилось количество поездов, а, значит, освободились пути. Отметим, что этот фактор временный, и пассажирские железнодорожные перевозки постепенно возвращаются к прежним объемам, но на скорость доставки грузов теперь это вряд ли повлияет, благодаря следующему пункту.

Улучшение диспетчеризации и оптимизация организации грузоперевозок

Эта заслуга полностью принадлежит менеджменту нового руководства «Укрзализныци». Правильная диспетчеризация действительно помогла организовать движение поездов с минимальными задержками. Борьба с коррупцией, внедрение практики прямого сотрудничества грузоперевозчиков и УЗ позволили устранить цепочку «решал» и посредников, из-за которых сам процесс оформления груза для транспортировки очень сильно затягивался.

Установление рыночной цены на перевозку грузов и устранение искусственного дефицита тягового и подвижного состава

Многие участники рынка уверены, что прошлое руководство «Укрзализныци» искусственно создавало дефицит тяги, чтоб повышать стоимость перевозки. Теперь этот момент устранили, и работа наладилась.

«Есть большая вероятность, что при прошлых управляющих «Укрзализныцей» фактически создавался искусственный дефицит тяги. Нет тяги - оборачиваемость вагонов возрастает. Сейчас локомотивы, которые могут работать, выводятся на линии эффективно и вовремя, и мы видим, как падает показатель оборачиваемости вагонов», - делился своими мыслями президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

На что еще важно обратить внимание Владимиру Жмаку и его команде для дальнейшего роста показателей компании?

В «Укрзализныце» четко осознают, что с окончанием пандемии пассажирские перевозки восстановятся полностью и даже увеличатся в объёмах. Также начнет «оживать» бизнес, и количество грузов, требующих транспортировки, возрастет. Поэтому в планах УЗ уже намечены следующие шаги по улучшению грузооборота:

инвестиции в обновление и капремонты локомотивов и вагонов;

ремонт путей, увеличение скоростного режима;

дальнейшая борьба с коррупцией и бюрократией внутри компании.

Как видим, даже в условиях экономического кризиса, когда количество грузов сокращается, «Укрзализныця» смогла улучшить свои показатели по оборачиваемости вагонов. Уменьшились сроки доставки грузов по Украине не только в сравнении с прошлым годом, но и за последние пять лет. Это свидетельствует о том, что «у руля» наконец оказался грамотный руководитель, знающий свое дело.