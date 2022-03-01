Как украинские санкции против РБ скажутся на двусторонних отношениях

18:30 06 Октябрь Киев, Украина

Украина планирует проявить солидарность со странами Европы и белорусским народом, присоединившись к санкциям ЕС против Беларуси.

Политолог Дмитрий Купыра пояснил, что Украина будет продолжать выполнять двусторонние обязательства, контакты на высоком уровне будут ограничиваться из-за политического протеста относительно результатов президентских выборов в Беларуси.

«Когда Украина присоединяется к санкциям ЕС против Беларуси это показывает то, что мы в команде европейских стран, которые уважают права человека, выбор народа и честное волеизъявление. Во-вторых, мы показываем свою солидарность с белорусским народом в попытках свободно выбрать легитимную власть», - сказал Купыра.

Несмотря на это, эксперт уверен, что присоединение Украины к европейским санкциям против Минска не повлияет на двусторонние отношения.