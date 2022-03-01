Как украинские санкции против РБ скажутся на двусторонних отношениях
18:30 06 Октябрь Киев, Украина
Украина планирует проявить солидарность со странами Европы и белорусским народом, присоединившись к санкциям ЕС против Беларуси.
Политолог Дмитрий Купыра пояснил, что Украина будет продолжать выполнять двусторонние обязательства, контакты на высоком уровне будут ограничиваться из-за политического протеста относительно результатов президентских выборов в Беларуси.
«Когда Украина присоединяется к санкциям ЕС против Беларуси это показывает то, что мы в команде европейских стран, которые уважают права человека, выбор народа и честное волеизъявление. Во-вторых, мы показываем свою солидарность с белорусским народом в попытках свободно выбрать легитимную власть», - сказал Купыра.
Несмотря на это, эксперт уверен, что присоединение Украины к европейским санкциям против Минска не повлияет на двусторонние отношения.
«Кроме того, учитывая, что белорусские власти потеряли свою легитимность, позиция Украины касается политического уровня, но это не значит, что это какое-то недружелюбное отношение к стране. Это не значит, что Украина отказывается от ранее взятых на себя обязательств, но контакты с властью, которую не поддерживает белорусский народ, будут сведены к минимуму», - пояснил эксперт.
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