Как украинцам спастись от депрессии

18:11 09 Октябрь Киев, Украина





Эпидемия, осенняя хандра, предвыборная атмосфера и общая неопределенность, все это сказывается на психологическом состоянии людей.

Как не поддаться упадническим настроениям? Своим мнением поделилась учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская



"Раньше речь бы шла о том, что это - обычная осенняя депрессия. Она каждый год бывает. Это не депрессия в психологическом понимании, а - реакция нашего организма на воздействие погодных факторов.



Смена летнего периода на осенний в нашем регионе предполагает резкие дожди, пропадает солнце, мы лишаемся получения витамина D, который формирует гормоны позитива, в том числе. Люди одеваются в темные тона, что также влияет на формирование депрессии.





Но сейчас на эту осеннюю депрессию наслаивается еще и наша объективная реальность. Сегодня в большей степени, чем ранее, повысились негативные явления в обществе, трагические ситуации. Это связано с тем, что люди чувствуют себя неуверенно. С каждым месяцем всё больше.

Многие остались без работы, пандемия набирает обороты, не хватает денег на еду и лекарство. А власти заняты выборами. О реабилитационных программах речи не идет. Тревожность в обществе достигает пика. И это - объективная реальность.



Как психологически всему этому противостоять? Какие есть лекарства от депрессии? Прежде всего, это – мы и наше окружение.



Необходимо создавать собственный микромир. В семье, в отношениях, в родственных связях. Если живете одни – то кошечка, собачка, друзья. Нужно чаще радовать самих себя. Искать позитив, а не сосредотачиваться на негативе.



Важно организовывать досуг, на который ранее не было времени. Говорить друг другу больше хороших слов, уходить от стрессовых ситуаций. Учиться сдерживаться. Чтобы не войти в психологически негативный накал.



Рекомендую больше ярких расцветок. Оранжевый зонтик, одежда в теплых, ярких тонах.



Больше двигаться. Депрессия она ведь и в мышцах – мышечные зажимы формируются.



Тянет спать, но нельзя с этим перегибать. 7-8 часов – достаточно. Ложиться лучше до 23.00, а вставать – не позже 7 утра.



Находите радости. Не экономьте на них, особенно в этот сложный период. Речь не о том, чтобы тратить деньги, которых и так мало. Нужно просто больше заботиться о себе. Ведь есть маленькие радости, не дорогие в смысле денег, но делающие нашу жизнь ярче, светлее".