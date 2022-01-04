Как учесть все риски при покупке поддержанного автомобиля

12:15 25 Август Киев, Украина



Покупка автомобиля восстановленного после



Важные советы, как во время покупки подержанного автомобиля понять, не был ли он раньше в ДТП.

Вот сборник легких способов определить состояние автомобиля:





-не "ведитесь" на объявления с пометкой "срочно" и удивительно приятной цене. Мы не исключаем, что кому-то в эту секунду понадобились деньги. Но чаще таким образом продают транспорт, которому нужен основательный ремонт;



-осматривайте машину днем. Солнце поможет найти волны на поверхности и разницу в тонах краски. Допускайте хорошее искусственное освещение. К сожалению, не в каждом гараже такое есть;



-заранее попросите продавца, чтобы авто было чистое. Даже легкая пыль может скрыть дефекты. Не берите в счет оправдания о продолжающейся эксплуатации;



-если машину красили по частям, об этом скажут уровень блеска, неравномерность укладки краски, наличие пыли и кратеров. Неаккуратная художественная работа должна насторожить. Ведь если так плохо на поверхности, то что там глубже?;



-кузовные панели, багажник, капот, двери должны быть на одном уровне с кузовом. Толщина зазоров должна быть одинаковой. Сравнивайте похожие соединения и места на разных сторонах — сзади и спереди, слева и справа. Если был удар, редко удается восстановить симметрию;



-трещины на лобовом стекле — тоже хитрый момент. Если они идут от капота, вероятно, машина была в ДТП;



-нелишним будет изучить маркировку на стеклах. У производителя все из одной партии. То есть данные везде должны быть одинаковыми;



-ни один продавец не станет возиться с фарами, тем больше одной. Фары со временем теряют блеск, желтеют, царапаются и тускнеют. А если идеально новые? Очень тщательно изучите эту область кузова; Покупка автомобиля восстановленного после ДТП или покупка абсолютно нового автомобиля? Нужно хорошо понимать последствия своего выбора. Взвешивать вероятные риски, и рассчитывать средства на их устранение.Важные советы, как во время покупки подержанного автомобиля понять, не был ли он раньше в ДТП.Вот сборник легких способов определить состояние автомобиля:-не "ведитесь" на объявления с пометкой "срочно" и удивительно приятной цене. Мы не исключаем, что кому-то в эту секунду понадобились деньги. Но чаще таким образом продают транспорт, которому нужен основательный ремонт;-осматривайте машину днем. Солнце поможет найти волны на поверхности и разницу в тонах краски. Допускайте хорошее искусственное освещение. К сожалению, не в каждом гараже такое есть;-заранее попросите продавца, чтобы авто было чистое. Даже легкая пыль может скрыть дефекты. Не берите в счет оправдания о продолжающейся эксплуатации;-если машину красили по частям, об этом скажут уровень блеска, неравномерность укладки краски, наличие пыли и кратеров. Неаккуратная художественная работа должна насторожить. Ведь если так плохо на поверхности, то что там глубже?;-кузовные панели, багажник, капот, двери должны быть на одном уровне с кузовом. Толщина зазоров должна быть одинаковой. Сравнивайте похожие соединения и места на разных сторонах — сзади и спереди, слева и справа. Если был удар, редко удается восстановить симметрию;-трещины на лобовом стекле — тоже хитрый момент. Если они идут от капота, вероятно, машина была в ДТП;-нелишним будет изучить маркировку на стеклах. У производителя все из одной партии. То есть данные везде должны быть одинаковыми;-ни один продавец не станет возиться с фарами, тем больше одной. Фары со временем теряют блеск, желтеют, царапаются и тускнеют. А если идеально новые? Очень тщательно изучите эту область кузова;



-проверьте автомобиль на подъемнике: обычно невидимые места ремонтируют как попало;

-сильный удар — это замена нескольких деталей. Их можно вычислить по цвету внутри моторного отсека. Скорее всего, внутреннюю поверхность покроют какой-то краской. Ведь производитель подбирает ее в тон.





Если у вас закрадываются сомнения, а продавец молчит, загляните в любой дилерский центр. Там проведут диагностику на специальном оборудовании. Она определит повреждения и оценит износ авто в целом.