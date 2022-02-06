Как участие в местных выборах Марины Порошенко повлияет на гонку

20:35 17 Сентябрь Киев, Украина

По мнению политолога Дмитрия Васильева, «Евросолидарность» сделала тактический ход по перехвату инициативы "Слуг Народа", выдвинув Марину Порошенко первым номеров партийного списка на выборы.

«Европейская солидарность» перехватила таким образом инициативу «Слуг народа», которые пытаются быть активными в продвижении женщин в местные советы, во власть. И я уверен, что в целом это инициатива «Слуг народа», чтобы больше женщин завести на все уровни советов. Они об этом заявили и выдвинули несколько женщин кандидатами, в том числе мерами, в том числе в Киеве. Но более основательный подход с политической точки зрения, по моему мнению, в Киеве показывает как раз «ЕС», – сказал Васильев.

Эксперт добавил, что выдвижение Марины Порошенко первым номером партийного списка, а не кандидатом в мэры, гарантирует ей прохождения в Киевраду в то время, когда кандидат на пост мэра Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук вряд ли обойдет Виталия Кличко.

«Очевидно, что Марина Порошенко подготовлена. Будучи супругой президента, а это фактически должность, она сделала несколько значимых проектов, она присутствовала в информационной среде и имеет положительный имидж», – сказал политолог.

Ранее мы писали, что экс-первая леди родилась в российском Липецке. Она окончила Киевский медицинский институт, по специальности врач-кардиолог.



Также она является председателем совета Благотворительного фонда Петра Порошенко и главой Украинского культурного фонда.