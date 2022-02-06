Как участие в местных выборах Марины Порошенко повлияет на гонку

По мнению политолога Дмитрия Васильева, «Евросолидарность» сделала тактический ход по перехвату инициативы "Слуг Народа", выдвинув Марину Порошенко первым номеров партийного списка на выборы.
Эксперт добавил, что выдвижение Марины Порошенко первым номером партийного списка, а не кандидатом в мэры, гарантирует ей прохождения в Киевраду в то время, когда кандидат на пост мэра Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук вряд ли обойдет Виталия Кличко.
Ранее мы писали, что экс-первая леди родилась в российском Липецке. Она окончила Киевский медицинский институт, по специальности врач-кардиолог.
Также она является председателем совета Благотворительного фонда Петра Порошенко и главой Украинского культурного фонда.
Также она является председателем совета Благотворительного фонда Петра Порошенко и главой Украинского культурного фонда.
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