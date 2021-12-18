КАК "ТАНКОВЫЕ КЛИНЬЯ" ШОЙГУ УКРЕПЯТ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ В СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА С РФ.

К вопросу «устаревшего» вооружения.
21 февраля на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби КБ "Луч", ведущее украинское предприятия по разработке высокоточного вооружения на Украине, продемонстрировало образцы и макеты ПТРК "Стугна-П", "Скиф", "Корсар", реактивную систему залпового огня "Вильха-М", противотанковый комплекс "Барьер-С" которые вызвали повышенный интерес со стороны потенциальных заказчиков.
"Стугна-П" — разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Стугна", сохранив основные его компоновочные решения.
ПТРК предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты, может поражать зависшие вертолёты.
Комплекс оснащён полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу из закрытой позиции (специально подготовленного укрытия).
Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет оператору производить пуск на расстоянии.
На экспорт комплекс "Стугна-П" поставляется в версии под наименованием "Скиф".
В отличие от ПТРК "Скиф", который оснащён прибором наведения ПН-С производства минского ОАО "Пеленг", ПТРК "Стугна-П" оснащён прибором наведения ПН-И украинской разработки.
Еще одни перспективный образец способный огорчить агрессора.
ПТРК "Корсар" — переносной противотанковый ракетный комплекс, который разработало предприятие "Луч". Дальность стрельбы до 2,5 км, система наведения по лазерному лучу. Калибр ракеты 107 мм. Боевая часть ракеты РК-3К способна пробивать не менее 550 мм брони за динамической защитой.
Это лишь мала часть "сюрпризов" поджидающих недружелюбных соседей в случае необдуманных действий.
Здесь все просто. Громадное количество уничтоженной российской военной техники, в случае невозможности ее восстановление и передачи ВСУ, можно будет пустить на переплавку на отечественных металлургических предприятиях тем самым обеспечив работой тысячи соотечественников и соответственно существенно увеличив рост ВВП Украины за счет северного соседа.
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