Как связаны Саммит Америк и БРИКС

Безусловно положительной новостью является принятие решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Была небольшая надежда, что сработает инициатива по «ускоренной процедуре» становления полноценным членом, но для этого все еще требуется полное соответствие строгим критериям, чего разрушенная войной страна, понятное дело, долгое время не сможет обеспечить.

Премьер-министр Албании Эди Рама, посоветовал народу Украины не испытывать иллюзий, ведь его страна является кандидатом уже девять лет, и это далеко не рекорд. Взять хотя бы Турцию, которая стремится в ЕС десятилетиями и не продвинулась ни на шаг.

Как бы то ни было, но направление будущего развития Украины определено и это Европа. А что происходит с другой частью задачки – изоляцией России, которая провозглашалась многими лидерами включая США?

Ответить на этот вопрос помогут два недавних события Саммит Америк, прошедший с 6 по 10 июня и Саммит БРИКС, который то ли прошел, то ли еще идет, не это важно, необходимо обратить внимание на стран-участниц и уровень представительства.

Лос-Анджелес не досчитался глав Мексики и Боливии, которые решили бойкотировать саммит в ответ на отказ Соединенных штатов приглашать представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. «Не может быть Саммита Америк, если в нем не участвуют все страны американского континента» - именно так аргументировал свою позицию президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Практически тоже самое заявил и президент Боливии Луис Арсе.

Учитывая, что Мексика не последняя страна в Латинской Америке, а одной из целей саммита была демонстрация отсутствия поддержки латиноамериканскими странами России, эффект получился прямо противоположный.

Президент Аргентины Альберто Фернандес на саммит приехал, но лучше бы не приезжал. В своем выступлении он обрушил на США жесткую критику за лишение прав на участие представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, дал мощную отповедь США за многолетнюю блокаду Кубы и Венесуэлы, уличил администрацию предыдущего президента Дональда Трампа в ведении чрезвычайно вредной для региона политики.

Не обошел Фернандес и Украину, по его мнению необходимо срочно браться за переговоры, поскольку «военная катастрофа» оказывает огромное влияние на регион, а пока странам Латинской Америки необходимо воспользоваться ситуацией и заполнить рынок продовольствием собственного производства.

Относительно БРИКС, вышла статья в The Wall Street Journal, где вывод делает старший научный сотрудник нью-йоркского Совета по международным отношениям Манджари Чаттерджи Миллер, который считает, что «Проведение саммита БРИКС с участием России свидетельствует о том, что Путин не является изгоем для всех».

В работе саммита приняли участие президенты Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки, что наглядно показало крах планов по изоляции Москвы.

Присутствие Путина наглядно демонстрирует наличие стратегических интересов в России для различных стран мира и отсутствие намерений поддержать экономический бойкот Запада. Формат БРИКС представляет четыре из 10 самых густонаселенных стран мира, а также четыре из 15 крупнейших экономик, такие факты трудно игнорировать, согласитесь. Уже сейчас Китай и Индия легко нивелируют отказ Запада от покупки российских нефти и газа, почти обнулив возможный урон для экономики России, но сохраняя мощное негативное влияние на промышленность западных стран.