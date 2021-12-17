Как связаны протесты в Беларуси и стоимость бензина в Украине

19:42 18 Август Киев, Украина

Белорусский бензин занимает порядка 30% украинского рынка, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что будет с поставками ценами, если ситуация в Беларуси не утихнет.



Пока Нефтепереробатывающий завод работает, хотя работники НПЗ Нафтан заявили о присоединении к забастовке. От второго и основного поставщика топлива в Украину – Мозырского НПЗ – новостей пока нет.



"Я сильно сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает. Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства ударит не по Лукашенко, а по ним. Единственный, кто может дестабилизировать ситуацию, это Россия, которая обеспечивает львиную долю сырья. Но мотивов этого я тоже не вижу, разве что ситуация как-то сильно радикализируется.





Как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси, максимум, чем может это икнуться для нас – временной, двух-трехнедельной турбулентностью. Не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией, да и то не факт.

Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, настолько перелит рынок. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят под сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты.



За последний год уже трижды "сбоили" то россияне (август-сентябрь 2019-го), то белорусы (первый квартал 2020-го), но за счет диверсификации эти кризисы проходили для конечного потребителя незаметно. Уверен, так будет и на этот раз (опять же, если будет иметь место кризисный сценарий, в который я не особо верю).



Единственная действительно проблемная позиция – это битум. Белорусские объемы, а это половина рынка, заменить объективно нечем, российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина. Ничего, построим позже. Может, заодно, приоритеты пересмотрят в пользу усиления защиты населения от короновируса."