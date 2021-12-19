Как связан уровень преступности с закрытием колоний

20:59 10 Июль Киев, Украина

Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая

Доктор юридических наук, эксперт Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк отметил, что уровень преступности в Украине падает и нужно продолжать идти по пути сокращения количества заключенных, но проблемы остаются.

«Мировая тенденция идет к тому, чтобы уменьшить тюремное население. Государство должно постоянно применять новые, современные подходы для того, чтобы постепенно снижать количество лиц, отбывающих наказание в колониях. Это можно сделать, в частности, за счет усиления социальной пробации, введения контрольных, надзорных и других мероприятий в отношении лиц, совершивших не самые тяжкие преступления и которых можно исправить с помощью штрафов, общественных работ, контроля с применением технических средств, в необходимых случаях – лечение и так далее. Надо с людьми немножко нянчиться и, таким образом, можно исправить многие недочеты», – сказал Хавронюк.

Юрист обратил внимание, что в целом количество преступлений в обществе уменьшается. Эта тенденция связана также с тем, что уровень образования растет.

«На самом деле люди совершают меньше правонарушений. Этому способствует, в частности, то, что общественные места находятся под круглосуточным видеонаблюдением, если говорить именно о таких правонарушениях. Кроме того, есть идентификация предметов, которые чаще всего воруют, – это мобильные телефоны и другие гаджеты. Их можно легко найти и установить местонахождение лица. Угон транспортного средства – то же самое. Таким образом, количество криминальных происшествий, связанных с определенными преступлениями, уменьшилось. Я не говорю, что преступлений не стало. Их очень много, но статистика показывает, что уровень преступности снижается», – пояснил Хавронюк.

В то же время он выразил убеждение, что реформа пенитенциарной службы должна продолжаться, и сейчас остается большое количество проблем.

«У нас работает служба пробации, которую нельзя назвать частью пенитенциарной службы, но все же она имеет к этому отношение. Она требует больших финансовых вливаний и надлежащего кадрового обеспечения для нормальной работы. В целом все направления пенитенциарной службы надо развивать одновременно», – добавил Николай Хавронюк.

Он подытожил, что в системе уголовно-исполнительной службы самой большой проблемой остаются условия содержания, взаимоотношения между осужденными и администрацией, взаимоотношения между самым осужденными, уголовная ответственность за дисциплинарные проступки осужденных, недостаточное развитие службы пробации и чрезвычайно большое количество лиц, приговоренных к пожизненному заключению.