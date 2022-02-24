Как страшно жить ... а умирать - вообще ужасно

В начале этого года всех шокировала весть о том, что в Москве жители одной из многоэтажек, которая находится по улице Энергетической, обнаружили у подъезда тело покойного старика, который зашили в шторы. Соседка покойного заявила, что муж умер от рака, а в его сожительницы не было денег на похороны. В самой квартире сожительницы правоохранители нашли скелет ее давно умершего сына. На его захоронение тоже не было денег ...
Страшная история, которая якобы сошла со страниц книги ужасов. Страшный современный мир. Страшная современная Россия. Слава Богу, такой ужас является исключением из правил. Но на просторах «великого и могучего» есть территории, где проблемы с захоронением умерших россиян, независимо от наличия у родственников средств и их моральных принципов, являются критическими. История настолько дикая, что поверить в нее сложно. Однако - ситуация возникла не сегодня и даже не вчера. В отрезанных от мира деревнях полуострова жители вынуждены хранить трупы умерших родственников в сараях. Власть о ситуации знает, но ничего не делает.
Речь идет о севере Камчатки, где жители сел вынуждены месяцами хранить умерших родственников без надлежащего захоронения.
«Мой дядя Василий Александрович Т. Умер 6 мая 2021 в селе Слаутне Пенжинский район. Родственники отказались от экспертизы, чтобы похоронить человека. Но полиция и Следственный комитет не дают разрешения на захоронение - настаивают на экспертизе. В селе нет морга, только фельдшерский пункт, патологоанатома тоже нет. По сей день никаких экспертиз не проводилось из-за отсутствия специалиста. А для того, чтобы провести экспертизу нужно отправить тело в село Тиличики Олюторского района. Это возможно сделать только воздушным транспортом (вертолетом) », - написал житель села Слаутне.
Ситуации, когда жители отдаленных северных сел Камчатки вынуждены сохранять тела умерших родных в сараях, а власть запрещает захоронение, действительно много лет. Человек на Камчатке умирает, полиция и Следственный комитет отказываются давать разрешение на захоронение без экспертизы. Но морги и патологоанатомы далеко не в каждом селе. Если в «европейской» России скорбящие родственники везут труп в морг на судмедэкспертизу в «буханке», то на Камчатке нужен вертолет чтобы перебраться из одного населенного пункта в другой. На экспертизу тело прокуратура (по закону) отправляет за свой счет. А вот обратно в родное село тело должны везти уже родственники - за свой счет. Это 500000 рублей (в одну сторону).
То есть 500 000 рублей изложения, чтобы разрешили похоронить умершего человека. И это не какие-то отдельные единичные случаи бюрократического маразма - это массовые истории, это высоченная стена государственной тупости и бессердечия. Такая сумма практически неподъемная для простого жителя пусть и богатейшего края.
Умирать вообще плохо ... Это аксиома. Но летом, в жару на Камчатке умирать прямо как-то особенно плохо. «Весной и летом лучше не умирать», - грустно шутят местные. Люди хранят трупы в сараях и вполне понятно чем это грозит. И дело здесь не только в морали и человечности, но и в банальной эпидемиологической угрозе, которую несет невозможность захоронения.
Транспорт, вертолеты на Камчатке есть. И их много. Например, у бизнеса, который в рыбных богатствах региона «делает» миллиарды. Но - только за деньги. Ибо столь необходимых перевозках ничего не заработаешь, как привыкла власть. Например, в 2019 году все в тот же несчастный Пенжинский район вертолеты вместо хлеба, детского питания и лекарств, завозили водку - потому, что выгоднее.
Были случаи, когда вывозить умерших на экспертизу пытались вездеходами, прямо через разливы рек - и вездеходы тонули вместе с телами.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов демонстрирует набожность. В апреле 2020 он придумал, как «защитить» регион от коронавируса - специально арендованный для этой цели вертолет с мощами святых облетел столицу Камчатки Петропавловск-Камчатский. К отрезанных от мира сел вертолет с мощами не долетел. Видимо поэтому умершие так и лежат в сараях ...
В 2016 году в селе Коврай трагически погиб маленький ребенок. Убитые горем родители пытались достучаться до чиновников, но их усилия были тщетны. Трагедия произошла в июне, стояла жара. Тело ребенка стало разлагаться, родители похоронили его. И тут же «нашелся» вертолет для следователей. Они прилетели в село, выкопали тело ребенка, а родителей замучили допросами. Слова просто лишние. Да их и нет и быть не может!
На камчатских «Севера» отмечают, что проблема характерна для всех удаленных территорий Крайнего Севера, не только для Камчатского края. Представители народов севера обращались с этим вопросом в Госдуму РФ, но вопрос до сих пор не решен.
Страшная история, которая якобы сошла со страниц книги ужасов. Страшный современный мир. Страшная современная Россия. Слава Богу, такой ужас является исключением из правил. Но на просторах «великого и могучего» есть территории, где проблемы с захоронением умерших россиян, независимо от наличия у родственников средств и их моральных принципов, являются критическими. История настолько дикая, что поверить в нее сложно. Однако - ситуация возникла не сегодня и даже не вчера. В отрезанных от мира деревнях полуострова жители вынуждены хранить трупы умерших родственников в сараях. Власть о ситуации знает, но ничего не делает.
Речь идет о севере Камчатки, где жители сел вынуждены месяцами хранить умерших родственников без надлежащего захоронения.
«Мой дядя Василий Александрович Т. Умер 6 мая 2021 в селе Слаутне Пенжинский район. Родственники отказались от экспертизы, чтобы похоронить человека. Но полиция и Следственный комитет не дают разрешения на захоронение - настаивают на экспертизе. В селе нет морга, только фельдшерский пункт, патологоанатома тоже нет. По сей день никаких экспертиз не проводилось из-за отсутствия специалиста. А для того, чтобы провести экспертизу нужно отправить тело в село Тиличики Олюторского района. Это возможно сделать только воздушным транспортом (вертолетом) », - написал житель села Слаутне.
Ситуации, когда жители отдаленных северных сел Камчатки вынуждены сохранять тела умерших родных в сараях, а власть запрещает захоронение, действительно много лет. Человек на Камчатке умирает, полиция и Следственный комитет отказываются давать разрешение на захоронение без экспертизы. Но морги и патологоанатомы далеко не в каждом селе. Если в «европейской» России скорбящие родственники везут труп в морг на судмедэкспертизу в «буханке», то на Камчатке нужен вертолет чтобы перебраться из одного населенного пункта в другой. На экспертизу тело прокуратура (по закону) отправляет за свой счет. А вот обратно в родное село тело должны везти уже родственники - за свой счет. Это 500000 рублей (в одну сторону).
То есть 500 000 рублей изложения, чтобы разрешили похоронить умершего человека. И это не какие-то отдельные единичные случаи бюрократического маразма - это массовые истории, это высоченная стена государственной тупости и бессердечия. Такая сумма практически неподъемная для простого жителя пусть и богатейшего края.
Умирать вообще плохо ... Это аксиома. Но летом, в жару на Камчатке умирать прямо как-то особенно плохо. «Весной и летом лучше не умирать», - грустно шутят местные. Люди хранят трупы в сараях и вполне понятно чем это грозит. И дело здесь не только в морали и человечности, но и в банальной эпидемиологической угрозе, которую несет невозможность захоронения.
Транспорт, вертолеты на Камчатке есть. И их много. Например, у бизнеса, который в рыбных богатствах региона «делает» миллиарды. Но - только за деньги. Ибо столь необходимых перевозках ничего не заработаешь, как привыкла власть. Например, в 2019 году все в тот же несчастный Пенжинский район вертолеты вместо хлеба, детского питания и лекарств, завозили водку - потому, что выгоднее.
Были случаи, когда вывозить умерших на экспертизу пытались вездеходами, прямо через разливы рек - и вездеходы тонули вместе с телами.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов демонстрирует набожность. В апреле 2020 он придумал, как «защитить» регион от коронавируса - специально арендованный для этой цели вертолет с мощами святых облетел столицу Камчатки Петропавловск-Камчатский. К отрезанных от мира сел вертолет с мощами не долетел. Видимо поэтому умершие так и лежат в сараях ...
В 2016 году в селе Коврай трагически погиб маленький ребенок. Убитые горем родители пытались достучаться до чиновников, но их усилия были тщетны. Трагедия произошла в июне, стояла жара. Тело ребенка стало разлагаться, родители похоронили его. И тут же «нашелся» вертолет для следователей. Они прилетели в село, выкопали тело ребенка, а родителей замучили допросами. Слова просто лишние. Да их и нет и быть не может!
На камчатских «Севера» отмечают, что проблема характерна для всех удаленных территорий Крайнего Севера, не только для Камчатского края. Представители народов севера обращались с этим вопросом в Госдуму РФ, но вопрос до сих пор не решен.
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