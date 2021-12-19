Как спасти украинский театр

Украинская культура приходит в упадок, особенно недооценен театр, актеры работают за копейки, если сравнить с другими странами, например с США.
Такое мнение высказал актер театра и кино Дмитрий Ступка.
"В театр в Нью-Йорке стоит сходить 150 долларов. А у нас иногда богатые люди не идут в театр, потому что им стыдно покупать билеты за ту цену, то есть. Они говорят, что если бы билет в театр стоил 1000-1500 грн, то, может, сходили бы…
Мне повезло попасть на киностудию Люка Бессона под Парижем. Когда мы ходили там, нам показывали, как снимали последний фильм, как шили костюмы, какие съемочные павильоны. И меня спросили, почему я такой грустный? А я ответил - потому что у нас нет такого. У меня не то что зависть была, но так обидно стало, что у нас - такая позорная ситуация…
Конечно, надо принимать законы о меценатстве, уменьшать налоги, поднимать культуру. Ведь без культуры не будет нашей нации.
Надо развивать кино, развивать культуру - художников, творцов, поэтов, актеров, режиссеров. Чтобы о нашей стране слышали во всём мире. Чтобы мы могли снимать кино и спокойно конкурировать с различными странами".
"В театр в Нью-Йорке стоит сходить 150 долларов. А у нас иногда богатые люди не идут в театр, потому что им стыдно покупать билеты за ту цену, то есть. Они говорят, что если бы билет в театр стоил 1000-1500 грн, то, может, сходили бы…
Мне повезло попасть на киностудию Люка Бессона под Парижем. Когда мы ходили там, нам показывали, как снимали последний фильм, как шили костюмы, какие съемочные павильоны. И меня спросили, почему я такой грустный? А я ответил - потому что у нас нет такого. У меня не то что зависть была, но так обидно стало, что у нас - такая позорная ситуация…
Конечно, надо принимать законы о меценатстве, уменьшать налоги, поднимать культуру. Ведь без культуры не будет нашей нации.
Надо развивать кино, развивать культуру - художников, творцов, поэтов, актеров, режиссеров. Чтобы о нашей стране слышали во всём мире. Чтобы мы могли снимать кино и спокойно конкурировать с различными странами".
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