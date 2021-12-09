Как скажется на благополучии граждан увеличение прожиточного минимума

Эксперт отметил, что после выборов, вероятно, экономическая ситуация будет искусственно выровнена с помощью инфляционных процессов.

«Трудно сказать, есть ли на это деньги в бюджете, у нас ожидается существенное снижение производства, падение ВВП, а это значит, что и доходы в государственный бюджет тоже снизятся. Если определенные круги населения готовы временно отказаться от части доходов, то возможно. Но у меня складывается впечатление, что здесь заложен расчет, чтобы ускорить уровень инфляции, которая, собственно, потом это скорректирует, но это будет уже после выборов. Здесь больше политики, чем экономического компонента. Кроме того, это не влияет на общий вывод, что у нас ненормально распределены доходы и расходы, что наш прожиточный минимум не соответствует той стоимости жизни, которая существует в стране. Мы должны рассматривать эту проблему в контексте общего соотношения расходов в условиях, когда небольшая часть населения имеет большое состояние и доходы», – пояснил Владимир Сиденко.