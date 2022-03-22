Как Си вежливо отказал Байдену или чем закончилась попытка надавить на Китай

В пятницу 18 марта по инициативе США состоялись телефонные переговоры президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры громко анонсировались, часто с доминирующих позиций, дескать Китай предупрежден о неминуемых последствиях принятия «не той стороны» и отказа от поддержки западных санкций против России. Кажется американские политики где-то прочитали как нельзя говорить с Китаем и решили поступить именно так. Штаты пригрозили последствиями для отношений как с самими США, так и с их европейскими партнерами, а также проблемами в Индийском и Тихом океане. Си Цзиньпин, возомнивший себя чуть ли не вторым великим кормчим, конечно на такой прилюдный шантаж отреагировал остро. Глава МИД КНР Ван И парировал американцам: - Китай давления не приемлет, а его позиция по украинскому вопросу исторически правильная.

Китай безусловно сегодня является той страной, которая способна внести решающий вклад в расстановку сил. Китайцы всегда были хитрецами себе на уме и думают только о своих национальных интересах.

Путин наверняка что-то пообещал за нерушимую дружбу и подчеркнуто нейтральную позицию по отношению к войне в нашей стране. По большому счету, от Китая ничего сверхъестественного не требуется, просто достаточно продолжать покупать углеводороды и поставлять в Россию все на свете, тогда усилия всего объединенного Запада будут не так эффективны, как предполагалось. Мы же испортили отношения с Китаем историей с национализацией Мотор Сич, тоже не без советов из-за океана.

Думаю, что Байден должен был сделать Си Цзиньпину очень хорошее предложение, от которого невозможно отказаться. Ну например Тайвань, а что, сдавать союзников американцам не впервой. Считаю, что нас американцы крупно подвели, если не сказать предали. Если бы НАТО, читай США, сразу заявили о намерении вступиться за Украину в случае агрессии со стороны России, скорее всего вторжения бы и не было.

Но мы слышали только четкую фразу: воевать за Украину американский, равно как и европейский, солдат не будет.

Сколько запросов мы отправили о закрытии неба над Украиной, об этом даже Первая леди просила, но нет, этого так и не произошло. Зато произошел удар «Кинжалом» по военному складу в селе Делятин Ивано-Франковской области. И дело тут даже не в потере склада, а в самом факте наличия у страны-агрессора оружия, скорость которого в пять раз превосходит скорость звука, помнится в свое время «мультики Путина» не обсмеял только слепоглухонемой. К слову, США применение гиперзвуковой ракеты признали, отсутствие подобного оружия у своих вооруженных сил – тоже.

Второй момент с отказом в закрытии неба – разгром Центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области, где находились добровольцы из других стран. Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и спикер Пентагона Джон Кирби уверены, что введение бесполетной зоны над Украиной не предотвратило бы эту атаку. Выглядит как куцая попытка оправдаться за жертвы, которых могло не быть.

Помимо гибели людей, важны и другие последствия. Во-первых, некоторые выжившие, вместо того, чтобы проникнуться еще большей решимостью помочь Украине, сбежали в Польшу и оттуда делают заявления, что их заставили подписать кабальный контракт, не выдали оружия и не предоставили комфортных условий проживания. Во-вторых, некоторые разнылись, что приехали работать инструкторами, ведь участие в боевых действиях иностранцев не предусматривает получение ими статуса военнопленных в случае если это произойдет, а их собирались кинуть в пекло.

Все это вместе не добавило трусоватым иностранным гражданам отваги и они принялись отговаривать соотечественников от подобных форм солидарности с Украиной. Это еще раз доказывает – полагаться можно на себя и только на себя.