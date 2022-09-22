Как россияне готовятся к мобилизации

В первые часы после того, как были приняты изменения в уголовном кодексе об ужесточении меры наказания “военнообязанных”, россияне заговорили о мобилизации. Реакция была предсказуемой – никто не хочет воевать. Это вызвало волну протестных и гневных комментариев.

Но, что самое интересное, уже к вечеру билеты на рейсы до стран ближнего зарубежья были раскуплены. Все, кто не успел покинуть страну, начали как можно быстрее хвататься “за последнюю соломинку”.

В тоже время, скрытая мобилизация продолжается уже не первый месяц. Однако с новыми поправками в уголовный кодекс РФ “о военнообязанных” россияне поняли, что просто так им отделаться от армии не удастся.

Воевать за Путина никто не хочет. Удобно вторить пропаганде на диване перед телевизором, но погибать в окопах совсем другое дело. Да и поддержка «Единой России» неуклонно идет вниз. А отсутствие минимальных средств защиты вроде касок и бронежилетов на фронте, не предает уверенности в том, что мобилизованные смогут долго продержаться в живых.

Не исключено, что объявление мобилизации или объявления войны Украине приведет к революции внутри России. В любом случае, это очередной шаг Путина, который ведет только к еще более худшим для него последствиям.