Как Россия времен Путина добивается мирового признания

Сергей Медведев, российский историк и публицист, в интервью с украинской журналисткой поделился своим взглядом на то, как путинская Россия пытается утвердиться в современном мире.

– Вы пишете, что главный ресурс путинской России – это страх, а главный сервис – услуги по безопасности. Если мы экспортируем товар, мы получаем за это деньги. Если мы экспортируем страх, мы получаем за это влияние?

– Да, мы получаем влияние, мы получаем свою толику внимания в западных СМИ. Понимаете, многое в российской внешней политике диктуется комплексом неполноценности и желанием признания. Вообще, чтобы понять путинскую внешнюю политику, надо смотреть – у нее главным адресатом является Вашингтон.

Российской элите важно – а что о нас скажут в Вашингтоне, а признают ли нас равным игроком вместе с Америкой? Что бы нам такое сделать, чтобы нас приняли на равных? Пускай даже не в гостях приняли, а просто, чтобы нас считали равными, вот как Сталина считали равным, как Николая I или Александра I считали равными в 1815-м году европейские державы.

И вот Россия живет вот в этих вот иллюзиях 19-го века, 20-го века, чтобы ее считали равной. И для этого, конечно, годятся любые методы, любые средства. Для этого нужно бомбить мирные города в Сирии, втягивая Россию в войну, которая вообще не угрожала и не нужна никаким интересам. Это демонстрационная война, где убиваются мирные жители ради того, чтобы доказать людям в Брюсселе и Вашингтоне, что Россия по-прежнему великая военная держава.

И в большой степени агрессия против Украины тоже имеет очень большой символический аспект – что Россия все еще великая держава, мы можем угрожать, держать в страхе и отнимать территории соседей. Это некая показательная история.