Как Россия начнет вторжение

Военный эксперт Юрий Кравченко объяснил, что именно Россия может использовать в качестве аргумента вторжения в Украину: “Сценарий, который наиболее вероятен, и который мы ожидаем, сейчас следующий. Россия провоцирует обострение именно в зоне операции Объединенных сил ООС, вызывая активными провокациями Вооруженные силы Украины к каким-то ответным действиям. Даже Вооруженным силам Украины в этом сценарии необязательно оставлять свои позиции. Но отстреливаться нам в любом случае придется. Потому что при огне о стороны противника мы не можем подвергать риску жизни своих военнослужащих и мирного населения, которое там проживает”.
Это типичный сценарий, по которому Россия действует, развязывая военные конфликты – “защита русскоязычного населения”, после чего вводятся “миротворцы” РФ. При этом Кремлю абсолютно не важна реакция мировых лидеров, главное сформировать верный пропагандистский посыл на внутреннюю аудиторию.
Однако, в последнее время, все больше россиян считают действия России на Донбассе неоправданными. Также, граждане РФ склоняются, что Крым, который был аннексирован в 2014 году, принес больше вреда, чем пользы государству.
Тем не менее, с мнением народа в России никогда не считались, людей там воспринимают как источник дохода и пушечное мясо, используемое в военных конфликтах.Задача Украины не поддаваться на провокации и не боятся нарративов Кремля, ведь вероятное наступление может быть всего лишь методом запугивания украинцев с целью деморализовать население и привлечь на сторону РФ без военного вмешательства. Украина имеет достаточно сильный военный потенциал, который она сформировала за годы войны на Донбассе. Также, на стороне нашего государства выступают партнеры из НАТО. Они уже выразили предположение о том, что могут ввести свой военный контингент в случае эскалации конфликта со стороны России.
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