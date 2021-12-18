Как Россия начнет вторжение

Военный эксперт Юрий Кравченко объяснил, что именно Россия может использовать в качестве аргумента вторжения в Украину: “Сценарий, который наиболее вероятен, и который мы ожидаем, сейчас следующий. Россия провоцирует обострение именно в зоне операции Объединенных сил ООС, вызывая активными провокациями Вооруженные силы Украины к каким-то ответным действиям. Даже Вооруженным силам Украины в этом сценарии необязательно оставлять свои позиции. Но отстреливаться нам в любом случае придется. Потому что при огне о стороны противника мы не можем подвергать риску жизни своих военнослужащих и мирного населения, которое там проживает”.

Это типичный сценарий, по которому Россия действует, развязывая военные конфликты – “защита русскоязычного населения”, после чего вводятся “миротворцы” РФ. При этом Кремлю абсолютно не важна реакция мировых лидеров, главное сформировать верный пропагандистский посыл на внутреннюю аудиторию.

Однако, в последнее время, все больше россиян считают действия России на Донбассе неоправданными. Также, граждане РФ склоняются, что Крым, который был аннексирован в 2014 году, принес больше вреда, чем пользы государству.

Тем не менее, с мнением народа в России никогда не считались, людей там воспринимают как источник дохода и пушечное мясо, используемое в военных конфликтах.