Как решить кадровую проблему в медицинской сфере

20:24 28 Август Киев, Украина

Анонсированная МОЗ перспектива повышения заработных плат сотрудникам медицинских учреждений, способна решить кадровую проблему.

Так считает журналист и политолог Кирилл Сазонов

“По инициативе МОЗ было принято решение о системном повышении зарплаты всем медицинским работникам, в том числе — повышении зарплат для медиков экстренной скорой помощи и доплат для водителей “скорой”. Это очень важный и логичный шаг. Конечно же, делать его нужно было довольно давно, но спасибо, что хоть сейчас в МОЗе этим озаботились”, — пишет Кирилл Сазонов.

Также эксперт напомнил, что зарплата водителя скорой помощи сейчас составляет 5-6 тысяч, но при этом уровень ответственности бригады скорой помощи очень высокий.