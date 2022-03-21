Как реформа децентрализации повлияла на выборы

18:55 28 октября Киев, Украина

Результаты выборов еще не обнародованы, но уже видны явные тренды. После реформы децентрализации региональные должности стали более привлекательными для политиков.

Так считает эксперт по политике и местному самоуправлению Александр Солонтай.

«Нардепы, министры, губернаторы – все баллотируются в мэры. То есть, формально, все идут на уровень ниже, а реально – это связано с тем, что полномочия, власть и деньги пошли на места, и поэтому и политики идут на места. Ранее, до децентрализации, мэры шли в нардепы. Сейчас – наоборот», – сказал Солонтай.

Солонтай объяснил, что должности в местном самоуправлении после реформы децентрализации стали более привлекательными с политической точки зрения в связи с усилением полномочий.

«Но не стоит путать, когда баллотируются топ-политики ради пиара, там, где изначально не было шансов с реальными избирательными кампаниями, и где люди реально борются за то, чтобы получить должность городского головы и готовы уйти работать в регионы», - сказал эксперт.

Солонтай отметил, что часть народных депутатов, которые баллотировались на местах после реформы децентрализации, готовы были сменить мандат.