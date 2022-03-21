Как реформа децентрализации повлияла на выборы

Результаты выборов еще не обнародованы, но уже видны явные тренды. После реформы децентрализации региональные должности стали более привлекательными для политиков.
Так считает эксперт по политике и местному самоуправлению Александр Солонтай.
«Нардепы, министры, губернаторы – все баллотируются в мэры. То есть, формально, все идут на уровень ниже, а реально – это связано с тем, что полномочия, власть и деньги пошли на места, и поэтому и политики идут на места. Ранее, до децентрализации, мэры шли в нардепы. Сейчас – наоборот», – сказал Солонтай.
Солонтай объяснил, что должности в местном самоуправлении после реформы децентрализации стали более привлекательными с политической точки зрения в связи с усилением полномочий.
«Но не стоит путать, когда баллотируются топ-политики ради пиара, там, где изначально не было шансов с реальными избирательными кампаниями, и где люди реально борются за то, чтобы получить должность городского головы и готовы уйти работать в регионы», - сказал эксперт.
Солонтай отметил, что часть народных депутатов, которые баллотировались на местах после реформы децентрализации, готовы были сменить мандат.
«Всегда было, что политики «идут за деньгами», но это было, что они идут снизу вверх, а после реформы децентрализации идут сверху вниз», – подытожил Солонтай.
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