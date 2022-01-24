Как реализовать проект образования для взрослых

19:34 11 Сентябрь Киев, Украина

Новый законопроект от МОН Украины, который был отдан на общественное обсуждение, призван помочь взрослым гражданам получить образование.

Эксперт направления «Образование» аналитического центра «Украинский институт будущего» Николай Скиба отметил, что в Украине необходимо создать стратегию развития человеческого капитала, и образование для взрослых должно стать ее частью.

«К этой сфере надо подходить очень деликатно, чтобы она не стала слишком зарегулированной. На это и есть образование взрослых. Это образование для людей, которые знают, чего они хотят, и могут распределять свое время. Соответственно, законопроект в этом случае должен работать в направлении расширения возможностей и адвокации этих прав граждан на образование в течение жизни, а не на регуляцию», – сказал Скиба.

Эксперт пояснил, что образование для взрослых должно было рассматриваться в контексте стратегии человеческого капитала.