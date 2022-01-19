Как реагировать Украине на отравление Навального

18:17 04 Сентябрь Киев, Украина

Украина не должна форсировать события об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, но быть готовой присоединиться к позиции Запада.

«Украине лучше в это не лезть. Так же, как и не надо бело разрывать отношения с Беларусью. Поскольку Запад все же обвиняет РФ в отравлении Навального, то, скорее всего, Украина должна идти в этом же фарватере. Если, конечно, будут введены санкции , то Украина должна будет к ним присоединиться, но не надо торопить события», – сказал Спиридонов.

Политолог добавил, что Украина должна будет присоединиться к позиции Запада, но не формировать его.

«К сожалению, Украина не является субъектной в этом вопросе, поскольку частично является зависимой от США, частично – от ЕС. Если будет консолидированная реакция США и ЕС, то Украина может оказаться в ситуации «трамвая», который уже не может выбирать самостоятельно, по каким рельсам ехать, потому что эти рельсы уже проложены», – добавил он.

Напомним, немецкие врачи сообщили, что политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок».



Мировое сообщество уже осудило отравление Навального и обратилось к России с требованием провести прозрачное расследование ситуации и наказать виновных.