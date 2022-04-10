Как рашисты Европу победили

Переименование магазина «Европа» стало событием регионального масштаба. Владелец заведения решил таким образом “отомстить Западу”, продемонстрировав “национальное отношение к санкциям”.

Чтобы снять, как меняют вывеску из ткани, приехало телевиденье из областного центра. Событие назвали – “падение Европы”. Кроме того, отсняли местных жителей, которые обрадовались переименованию магазина в «Купецъ». Рашисты говорили, что “в Европе ничего хорошего нет”, о “нетрадиционных ценностях” Запада, о санкциях, при этом, забывая, что речь идет о магазине.

Как сам сюжет, так и событие с заведением говорит, что в большинстве городов и селений страны-агрессора не происходит ничего, что могло бы их заинтересовать. О проблемах низких зарплат, пенсий, плохой дорожной инфраструктуре, войны, протестах, митингах, несменяемой власти – говорить запрещено. Население зомбировано на “традиционные ценности” и агрессию против врагов, которые, в основном, находятся на Западе, а где конкретно – не понятно, пока правительство не подскажет. Но то, что «Европу» переименовали – это “хорошо и правильно, чтобы знали свое место!”.