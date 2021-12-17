Как повлияют на Коломойского обыски офисов в США

20:31 07 Август Киев, Украина

По подозрению в отмывании денег ПриватБанка, ФРБ США провели обыски в риэлторской компании, которая имеет отношение к Коломойскому. По утверждению бизнесмена, инвестиции в США никак не связаны с ПриватБанком.

По мнению политолога Владимира Фесенко, реальные риски для Коломойского появятся тогда, когда США потребуют экстрадиции.

«Это вряд ли как-то повлияет на Коломойского. Более того, это дело в Штатах напрямую Коломойского не касается. Это больше касается его партнеров. Дело будет расследоваться, но просто для сравнения: дело Фирташа в Австрии. Тоже США даже экстрадиции требуют, и по Фирташу ничего подобного нет и по Коломойскому – тоже. И это уже тянется около шести лет. А здесь, наверняка, тоже надолго. Если для Коломойского возникнут риски, то он вернется в Израиль. Судя по информации СМИ, определенные риски есть, но в перспективе», – поделился мыслями Фесенко.

Также он указал, что это вряд ли коснется других политиков.

«Но, безусловно, если дело будет разворачиваться и будут выдвигаться официальные обвинения, потому что мы пока видим только сообщения в СМИ. Вот когда будет официальное подтверждение, тогда посмотрим. В любом случае это может ослабить позиции Коломойского и всех, кто с ним связан, но напрямую – вряд ли это создаст некую новую политическую реальность», – добавил политолог.

Однако пока реальных рисков нет и для самого Коломойского.

«Следствие идет, и об этом информация была еще в прошлом году, и на данный момент она больше касается партнеров Коломойского. Если возникнет официальная претензия к Коломойскому, с которой обратятся к украинским правоохранительным органам, и возникнет вопрос с экстрадицией, тогда будет серьезно. А пока это потенциальные риски. А если возникнет вопрос об экстрадиции или даже о риске экстрадиции, то, очевидно, Коломойский вернется в Израиль, и его Штатам никто не выдаст. Израиль своих не выдает. Граждан, я имею в виду», – прокомментировал Фесенко.

Как известно, в США расследуют дело против Игоря Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из ПриватБанка денег.