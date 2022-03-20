Как повлиял президентский опрос на выборы

21:53 27 октября Киев, Украина

У международных наблюдателей от ОБСЕ нет претензий к прошедшим выборам, все прошло прозрачно и в рамках закона, но порцию критики получил опрос Зеленского, якобы создавший преимущество для провластной партии.

Политолог Сергей Быков отметил, что целью опроса президента была мобилизация избирателей и этот результат достигнут.

«В целом, результат положительный, поскольку люди вообще пришли на избирательные участки. Другой вопрос, чьих избирателей этот опрос побудил прийти голосовать, «Слуги народа» или других политических сил.», — сказал Быков.

Быков считает, что целью опроса и была мобилизация избирателя.

«Явка на уровне почти 37% по сравнению с европейскими аналогами в этом году — от 23 до 27%, это достаточно хороший результат. А по поводу опроса, то я уверен, что это была просто технология и она как раз на это повлияла. Несмотря на то, что часть выводов этого условного опроса положат в основу будущих решений, никаких прямых последствий, кроме того, что это подняло явку, опрос не имеет», — пояснил политолог.

По мнению Быкова, опрос как технология способствовал тому, чтобы украинцы шли голосовать, несмотря на то, что никаких юридических последствий его результаты иметь не будут.