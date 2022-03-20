Как повлиял президентский опрос на выборы

У международных наблюдателей от ОБСЕ
нет претензий к прошедшим выборам, все прошло прозрачно и в рамках закона, но порцию критики получил опрос Зеленского, якобы создавший преимущество для провластной партии.
Политолог Сергей Быков отметил, что целью опроса президента была мобилизация избирателей и этот результат достигнут.
«В целом, результат положительный, поскольку люди вообще пришли на избирательные участки. Другой вопрос, чьих избирателей этот опрос побудил прийти голосовать, «Слуги народа» или других политических сил.», — сказал Быков.
Быков считает, что целью опроса и была мобилизация избирателя.
«Явка на уровне почти 37% по сравнению с европейскими аналогами в этом году — от 23 до 27%, это достаточно хороший результат. А по поводу опроса, то я уверен, что это была просто технология и она как раз на это повлияла. Несмотря на то, что часть выводов этого условного опроса положат в основу будущих решений, никаких прямых последствий, кроме того, что это подняло явку, опрос не имеет», — пояснил политолог.
По мнению Быкова, опрос как технология способствовал тому, чтобы украинцы шли голосовать, несмотря на то, что никаких юридических последствий его результаты иметь не будут.
«Было много негатива и меньше позитивной информации вокруг этого опроса. Но сам факт, что люди все же участвовали в нем, свидетельствует об эффективности этой технологии, а это, безусловно, технология. Я убежден, что такой ход повлиял на явку. По поводу того, что респонденты были не везде — это нормально, потому что выборка была 5 млн, но информационный эффект это имело на всех», — сказал эксперт.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии