Как повлияет на Украину переизбрание президента Польши

Второй тур выборов в Польше показал максимальную явку и минимальный разрыв между кандидатами. По итогам голосования в очередной раз главой государства стал Анджей Дуда. Мы разобрались какой была мировая реакция и какая выгода от второго срока Дуды для Украины.
Кто такой Дуда
Новый старый президент обещал полякам то, что им больше всего нужно - деньги. На прошлых выборах он заявлял, что будет выплачивать 500 злотых на каждого второго и последующего ребенка, сейчас же поляков соблазняли однократной выплатой в размере 300 злотых на каждого школьника в семье. Пенсионеров агитировали 13-й пенсией.
Дуда обещал повысить пособие по безработице до 1300 злотых, и 1200 злотых выплачивать гражданам, утратившим работу из-за пандемии коронавируса. Что касается медицины, то туда должны будут направить 900 млн. евро.
Дуда обещал повысить пособие по безработице до 1300 злотых, и 1200 злотых выплачивать гражданам, утратившим работу из-за пандемии коронавируса. Что касается медицины, то туда должны будут направить 900 млн. евро.
Кроме того, Дуда собирался продолжать борьбу за “традиционные” ценности. В частности, он сравнил ЛГБТ с коммунизмом и назвал это движение идеологическим. Были и другие неординарные идеи. Так, женщинам Дуда обещал, что налог на тампоны и прокладки будет снижен до 5%.
Что пишут в мире
The Washington Post. “Если Дуда - союзник президента Трампа - будет переизбран, он может помочь правящей правой партии Польши продолжать свою жесткую политику, в том числе, усилия по вытеснению независимых судей, что вот уже пять лет критикуется Европейским Союзом и правозащитными группами.
Это удар по либералам, которые надеялись, что победа Тшасковского может привести к значительным изменениям в польской политике, позволив проевропейскому президенту наложить вето на законы, принятые правым правительством”.
Aljazeera. “Переизбрание Дуды откроет перспективу трехлетнего беспрерывного правления партией “Право и Справедливость”, которая получила контроль над нижней палатой (парламента - ред.) в 2015 году. Победа Тшасковского дала бы ему право вето на законы, принятые правящими консерваторами, и обеспечила бы Польше менее противоречивые отношения с ЕС”.
CNN. “Победа Дуды, если она будет подтверждена окончательными результатами, будет воспринята правящей националистической партией “Право и Справедливость” как утверждение популистской политики, которую она проводила с момента прихода к власти в 2015 году”.
Die Welt. “В этих выборах не было ничего нормального. Многие поляки, вероятно, провели ночь перед телевизором или с мобильным телефоном в руках, с напряжением наблюдая за выборами. Потому что их результат также определяет курс, по которому пойдет Польша в ближайшие годы…
Это удар по либералам, которые надеялись, что победа Тшасковского может привести к значительным изменениям в польской политике, позволив проевропейскому президенту наложить вето на законы, принятые правым правительством”.
Aljazeera. “Переизбрание Дуды откроет перспективу трехлетнего беспрерывного правления партией “Право и Справедливость”, которая получила контроль над нижней палатой (парламента - ред.) в 2015 году. Победа Тшасковского дала бы ему право вето на законы, принятые правящими консерваторами, и обеспечила бы Польше менее противоречивые отношения с ЕС”.
CNN. “Победа Дуды, если она будет подтверждена окончательными результатами, будет воспринята правящей националистической партией “Право и Справедливость” как утверждение популистской политики, которую она проводила с момента прихода к власти в 2015 году”.
Die Welt. “В этих выборах не было ничего нормального. Многие поляки, вероятно, провели ночь перед телевизором или с мобильным телефоном в руках, с напряжением наблюдая за выборами. Потому что их результат также определяет курс, по которому пойдет Польша в ближайшие годы…
Польша определяет свое место в Европе и, следовательно, свое отношение к своим соседям. Хочет ли страна быть более открытой, терпимой или польское правительство будет продолжать свою все более авторитарную “турбо-националистическую” политику?”.
Что от этого Украине
Еще в канун первого тура выборов аналитики утверждали, что победа Дуды будет позитивной для Украины, и она останется важным партнером Польши.
Они указывали, что у Дуды единственного есть своя позиция по Украине, кроме того, есть опыт сотрудничества и взаимных уступок.
Они указывали, что у Дуды единственного есть своя позиция по Украине, кроме того, есть опыт сотрудничества и взаимных уступок.
В понедельник, когда победа кандидата на выборах стала реальностью, высказывалось мнение, что украинцам был преподнесен хороший урок - как правильно выбирать президентов. Дословно: не идти за клоунами, а голосовать за проверенных временем людей. С другой стороны, самим полякам предлагают усомниться в честности подстчетов, ведь разница в голосах - мизерная, и требовать проверки результатов, а то и выходить на Майдан.
В любом случае, президент Владимир Зеленский уже поздравил Дуду с победой на выборах президента, пожелал Польше процветания и пригласил своего визави в Украину - для продолжения плодотворного сотрудничества. Главное, чтобы дата визита не совпала с датой проведения “Прайда”, иначе конфликтов не избежать.
В любом случае, президент Владимир Зеленский уже поздравил Дуду с победой на выборах президента, пожелал Польше процветания и пригласил своего визави в Украину - для продолжения плодотворного сотрудничества. Главное, чтобы дата визита не совпала с датой проведения “Прайда”, иначе конфликтов не избежать.