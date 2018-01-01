Как повлияет на Украину переизбрание президента Польши

14:19 13 Июль Киев, Украина

Второй тур выборов в Польше показал максимальную явку и минимальный разрыв между кандидатами. По итогам голосования в очередной раз главой государства стал Анджей Дуда . Мы разобрались какой была мировая реакция и какая выгода от второго срока Дуды для Украины.

Кто такой Дуда

Новый старый президент обещал полякам то, что им больше всего нужно - деньги. На прошлых выборах он заявлял, что будет выплачивать 500 злотых на каждого второго и последующего ребенка, сейчас же поляков соблазняли однократной выплатой в размере 300 злотых на каждого школьника в семье. Пенсионеров агитировали 13-й пенсией.



Дуда обещал повысить пособие по безработице до 1300 злотых, и 1200 злотых выплачивать гражданам, утратившим работу из-за пандемии коронавируса. Что касается медицины, то туда должны будут направить 900 млн. евро.





Кроме того, Дуда собирался продолжать борьбу за “традиционные” ценности. В частности, он сравнил ЛГБТ с коммунизмом и назвал это движение идеологическим. Были и другие неординарные идеи. Так, женщинам Дуда обещал, что налог на тампоны и прокладки будет снижен до 5%. Что пишут в мире





Это удар по либералам, которые надеялись, что победа Тшасковского может привести к значительным изменениям в польской политике, позволив проевропейскому президенту наложить вето на законы, принятые правым правительством”.



Aljazeera. “Переизбрание Дуды откроет перспективу трехлетнего беспрерывного правления партией “Право и Справедливость”, которая получила контроль над нижней палатой (парламента - ред.) в 2015 году. Победа Тшасковского дала бы ему право вето на законы, принятые правящими консерваторами, и обеспечила бы Польше менее противоречивые отношения с ЕС”.



CNN. “Победа Дуды, если она будет подтверждена окончательными результатами, будет воспринята правящей националистической партией “Право и Справедливость” как утверждение популистской политики, которую она проводила с момента прихода к власти в 2015 году”.



Die Welt. “В этих выборах не было ничего нормального. Многие поляки, вероятно, провели ночь перед телевизором или с мобильным телефоном в руках, с напряжением наблюдая за выборами. Потому что их результат также определяет курс, по которому пойдет



The Washington Post. “Если Дуда - союзник президента Трампа - будет переизбран, он может помочь правящей правой партии Польши продолжать свою жесткую политику, в том числе, усилия по вытеснению независимых судей, что вот уже пять лет критикуется Европейским Союзом и правозащитными группами.Это удар по либералам, которые надеялись, что победа Тшасковского может привести к значительным изменениям в польской политике, позволив проевропейскому президенту наложить вето на законы, принятые правым правительством”.Aljazeera. “Переизбрание Дуды откроет перспективу трехлетнего беспрерывного правления партией “Право и Справедливость”, которая получила контроль над нижней палатой (парламента - ред.) в 2015 году. Победа Тшасковского дала бы ему право вето на законы, принятые правящими консерваторами, и обеспечила бы Польше менее противоречивые отношения с ЕС”.CNN. “Победа Дуды, если она будет подтверждена окончательными результатами, будет воспринята правящей националистической партией “Право и Справедливость” как утверждение популистской политики, которую она проводила с момента прихода к власти в 2015 году”.Die Welt. “В этих выборах не было ничего нормального. Многие поляки, вероятно, провели ночь перед телевизором или с мобильным телефоном в руках, с напряжением наблюдая за выборами. Потому что их результат также определяет курс, по которому пойдет Польша в ближайшие годы…

Польша определяет свое место в Европе и, следовательно, свое отношение к своим соседям. Хочет ли страна быть более открытой, терпимой или польское правительство будет продолжать свою все более авторитарную “турбо-националистическую” политику?”. Что от этого Украине

Еще в канун первого тура выборов аналитики утверждали, что победа Дуды будет позитивной для Украины, и она останется важным партнером Польши.



Они указывали, что у Дуды единственного есть своя позиция по Украине, кроме того, есть опыт сотрудничества и взаимных уступок.

И в этом контексте неоднозначно звучит комментарий политолога-международника Ивана Яковины. Поздно вечером в воскресенье он написал: “В Польше состоялся второй тур выборов: правый Дуда и умный Тшасковски идут вровень - около 50 процентов у каждого. Интересно, что в России Дуду уже объявили победителем, Путин за него болеет. Но в реальности пока там ничего не решено”.

В понедельник, когда победа кандидата на выборах стала реальностью, высказывалось мнение, что украинцам был преподнесен хороший урок - как правильно выбирать президентов. Дословно: не идти за клоунами, а голосовать за проверенных временем людей. С другой стороны, самим полякам предлагают усомниться в честности подстчетов, ведь разница в голосах - мизерная, и требовать проверки результатов, а то и выходить на Майдан.



В любом случае, президент Владимир Зеленский уже поздравил Дуду с победой на выборах президента, пожелал Польше процветания и пригласил своего визави в Украину - для продолжения плодотворного сотрудничества. Главное, чтобы дата визита не совпала с датой проведения “Прайда”, иначе конфликтов не избежать.