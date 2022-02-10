Как повлияет на распространение вируса работа школ в "красной зоне"

Так считает глава БФ «100% жизни» Дмитрий Шерембей.

«Существует единственный эффективный режим избегания распространения инфекции – это изоляция. И на сегодняшний день, как показала весна, дистанционное обучение в школах работает, и учитель реализовывает тот же объем времени, ученики могут выполнять те же задания_», – сказал Шерембей.

По мнению эксперта, введения «красного» уровня эпидемиологической опасности теряет смысл после изменения правил.

«Очень важно понимать, что, принимая такое решение, правительство исходило из экономической целесообразности, а не медицинской. С нашей точки зрения, это ошибка. Потому что вылечить даже одного человека – тоже экономический эффект. Но в приоритете должна оставаться социальная ценность человека и его здоровье. Моя точка зрения, что на территориях, которые находятся в «красной» зоне, необходимо максимально ограничить скопления и контактирование большого количества людей. Поскольку дети после школы придут домой, в свои семьи, где есть родители, бабушки и дедушки. И в зоне риска здесь не дети, а те, к кому они придут домой», – объяснил Дмитрий Шерембей.