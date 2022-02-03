Как повлияет на карантин отмена ограничений для иностранцев

Запрет на въезд для иностранных граждан, который был введен правительством на срок 30 дней, сегодня прекратил свое действие.
Вместе с тем политолог Петр Охотин в комментарии «Слово и дело» отметил, что ограничение передвижения не решит в полной мере роста случаев, так как от этого будут экономические последствия, зато необходимо обеспечить защиту для граждан при существующих обстоятельствах.
По его словам, полное закрытие границ невозможно, так как это будет иметь необратимые экономические последствия.
Охотин отметил, что за счет ограничения передвижения невозможно сдержать эпидемию и меры должны быть направлены, скорее всего, на защиту.
По его мнению, период неопределенности может продлится несколько лет, поэтому надо быть готовыми к повторению таких мероприятий. Эксперт добавил, что дополнительное напряжение в пандемию создает и нагнетание ситуации вокруг конфликтов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии