Как повлияет на карантин отмена ограничений для иностранцев

16:52 29 Сентябрь Киев, Украина

Запрет на въезд для иностранных граждан, который был введен правительством на срок 30 дней, сегодня прекратил свое действие.

Вместе с тем политолог Петр Охотин в комментарии «Слово и дело» отметил, что ограничение передвижения не решит в полной мере роста случаев, так как от этого будут экономические последствия, зато необходимо обеспечить защиту для граждан при существующих обстоятельствах.

«Основная задача украинского правительства – не запрещать и разрешать въезд иностранцам на территорию Украины, а обеспечить, чтобы внутри страны граждане не имели негативных последствий от контактов с иностранцами. То есть проблема решается иным образом. Кроме того, необходимо, чтобы люди беспокоились о своей индивидуальной безопасности и защищали себя сами», – сказал Охотин.

По его словам, полное закрытие границ невозможно, так как это будет иметь необратимые экономические последствия.



Охотин отметил, что за счет ограничения передвижения невозможно сдержать эпидемию и меры должны быть направлены, скорее всего, на защиту.

«Закрыть полностью страну – это экономически невыгодно, поэтому это не выход и надо было снимать это ограничение», – указал политолог.

По его мнению, период неопределенности может продлится несколько лет, поэтому надо быть готовыми к повторению таких мероприятий. Эксперт добавил, что дополнительное напряжение в пандемию создает и нагнетание ситуации вокруг конфликтов.