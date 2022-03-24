Как победить осеннюю хандру

Осенняя хандра, хоть раз, "догоняла" каждого из нас, почему она возникает и как с ней бороться, поделилась психолог Алла Чесалова.
Также эксперт отметила, что причина осенней хандры может скрываться в огромном нежелании человека снова настраиваться на рабочий режим после летнего отдыха. Но в такой ситуации вряд ли может возникнуть тяжелая депрессия, говорит Чесалова.
Другая причина может быть в том, что у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Потому как даже элементарное отсутствие регулярных физических нагрузок влияет на наше психическое состояние.
Другая причина может быть в том, что у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Потому как даже элементарное отсутствие регулярных физических нагрузок влияет на наше психическое состояние.
А выход из этого состояния психолог видит следующий: ставить себе вдохновляющие цели и упорно идти к их достижению.
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