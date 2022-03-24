Как победить осеннюю хандру

20:48 29 октября Киев, Украина

Осенняя хандра, хоть раз, "догоняла" каждого из нас, почему она возникает и как с ней бороться, поделилась психолог Алла Чесалова.

"С приходом холодов у людей обостряются хронические недуги, плюс, из-за дефицита солнца слабеет иммунитет, поэтому организм подвергается инфекционным угрозам. Сказывается и психологический фактор — в частности, снижение бодрости духа, появление мрачных мыслей и тоски", — рассказывает специалист.

Также эксперт отметила, что причина осенней хандры может скрываться в огромном нежелании человека снова настраиваться на рабочий режим после летнего отдыха. Но в такой ситуации вряд ли может возникнуть тяжелая депрессия, говорит Чесалова.



Другая причина может быть в том, что у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Потому как даже элементарное отсутствие регулярных физических нагрузок влияет на наше психическое состояние.

"Обострение болезней может быть значительным фактором развития депрессии. Но не только. Причиной осенней хандры может быть и отсутствие пары, и нереализованность в той или иной сфере жизни", — добавила эксперт.

А выход из этого состояния психолог видит следующий: ставить себе вдохновляющие цели и упорно идти к их достижению.