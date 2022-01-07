Как переживет Украина новые карантинные ограничения

20:59 28 Август Киев, Украина

Главный санврач Украины Ляшко заявил, что не исключает введение более жестких карантинных мер. По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, усиление карантина не возымеет никаких результатов, а только ухудшит и без того плачевную экономическую ситуацию.

«Во-первых, даже если кому-то придет такая идея в голову, ее, думаю, не поддержат. Делать более жесткий карантин нет смысла, потому что мы видим, как на это реагирует местная власть. Во-вторых, это окончательно завалит экономику. Большинство населения даже не верит в коронавирус. Экономически активное население, конечно, относится серьезнее, но у них нет другого выхода – они продолжают работать», – сказал Голобуцкий.

Политтехнолог добавил, что население также не реагирует на усиление мер безопасности и эти меры теряют смысл из-за того, что люди привыкают.

«Вероятно, карантин провален и не достиг своей цели, что бы не говорили. Даже превентивных мер, например, ношение маски, большинство людей не придерживается», – уточнил эксперт.

Голобуцкий отметил, что жесткие ограничения во всем мире не довели своей эффективности.