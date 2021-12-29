Как отставка Холодницкого повлияет на работу САП

19:50 21 Август Киев, Украина

Глава САП Назар Холодницкий сложил свои полномочия, на его место назначен и.о. Максим Грищук , изменится ли работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры или все останется по-прежнему, ответил политический эксперт Дмитрий Васильев.

«Очевидно, что от позиции и профессионализма руководителя зависит деятельность этого органа. Со сменой руководителя изменится и подход к работе. За тот период, когда САП руководил Холодницкий, я не видел ни одного яркого кейса, который был бы реализован в суде. Для чего и был создан этот орган», – сказал Дмитрий Васильев.

Он уточнил, что о давлении на Холодницкого можно было бы говорить в том случае, если в суде находились громкие дела.

«Антикоррупционная прокуратура не показала каких-то принципиальных результатов. Я не знаю, с чем связан такой шаг, но результатов специальной работы мало», – подытожил эксперт.

Напомним, Холодницкий подал заявление о своей отставке с должности, на основании которой его уже уволили.



Как известно, в 2018 году директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и в то время генеральный прокурор Юрий Луценко подали дисциплинарные жалобы на Холодницкого.



Согласно их жалобам, будучи в должности руководителя САП, Холодницкий разглашал тайну досудебного расследования по делам НАБУ, нарушал прокурорскую этику и тормозил некоторые расследования.



В основу жалобы легло прослушивание кабинета главного антикоррупционного прокурора, которое было установлено детективами НАБУ в рамках негласных следственных (розыскных) действий.