Как отставка Холодницкого повлияет на работу САП

Глава САП Назар Холодницкий сложил свои полномочия, на его место назначен и.о. Максим Грищук, изменится ли работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры или все останется по-прежнему, ответил политический эксперт Дмитрий Васильев.
Он уточнил, что о давлении на Холодницкого можно было бы говорить в том случае, если в суде находились громкие дела.
Напомним, Холодницкий подал заявление о своей отставке с должности, на основании которой его уже уволили.
Как известно, в 2018 году директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и в то время генеральный прокурор Юрий Луценко подали дисциплинарные жалобы на Холодницкого.
Согласно их жалобам, будучи в должности руководителя САП, Холодницкий разглашал тайну досудебного расследования по делам НАБУ, нарушал прокурорскую этику и тормозил некоторые расследования.
В основу жалобы легло прослушивание кабинета главного антикоррупционного прокурора, которое было установлено детективами НАБУ в рамках негласных следственных (розыскных) действий.
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