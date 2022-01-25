Как остановить падение производства Украины

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников рассказал, как остановить спад промышленности и как могут повлиять предстоящие выборы на улучшение ситуации отрасли.
"В Украине уже сделаны первые шаги по началу политики возрождения промышленности:
- создано профильное министерство и появился вице-премьер,
- приняты в первом чтении некоторые стимулирующие законы,
- все более явно приходит понимание важности своего промпроизводства - как для безопасности страны, так и для стабильности занятости и налоговых поступлений.
Но сделать еще предстоит многое, создав условия для производства товаров в Украине более выгодное, чем в странах-конкурентах. И тогда к нам придут как внутренние инвестиции в промышленность, так и внешние.
Не думаю, что люди, занимающиеся выборами для команды власти, – "в теме", что они обеспокоены падением промышленности (а за семь месяцев 2020-го промпроизводство сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Не верю, что они могут поставить реальные действия по развитию промышленности в приоритет на местных выборах. Скорее - бизнес вместе с трудовыми коллективами в этот момент имеет шанс эффективнее давить на власть с целью продвижения давно необходимых решений.
Среди них:
- привлекательные механизмы кредитования промпроизводства, а не только потребительского кредитования, импорта и торговли,
- минимизация цены на сырье и оборудование (их добыча должна быть легкой, ввоз и транспортировка до размещенных внутри страны объектов - быстрой, налоги и другие платежи – низкими),
- обеспечение быстрого, прозрачного и дешевого подключения электричества и других сетей,
- программы государственного стимулирования (включая экспортную поддержку на госуровне),
- гарантии права собственности и недопустимость рейдерских захватов,
- незыблемость условий и гарантий со стороны государства, на которых этот инвестор входил в нашу страну,
- привлекательные условия использования трудовых ресурсов".
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