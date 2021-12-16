Как обезопасить пассажиров в поездах
20:54 11 Август Киев, Украина
Программа безопасности пассажиров «Укрзализныци», состоящая из 5 направлений, не будет столь эффективной, уменьшить правонарушения можно только, если в поездах будет присутствовать полиция.
Так считает эксперт по вопросам инфраструктуры Александр Кава.
«Полиция должна предоставлять наряды в каждый пассажирский поезд, который следует по маршруту. Ранее такое было и количество правонарушений было минимальное, а когда это отменили, то количество правонарушений увеличилось», – рассказал Кава.
По его словам, сейчас при совершении правонарушения во время движения поезда полиция прибывает только на ближайшую станцию, где поезд может остановиться.
«В функции проводника и начальника поезда не входит обязанность обеспечивать правопорядок во время движения. Они обеспечивают безопасность во время движения в техническом плане. Если происходит какое-то правонарушение, то должна быть полиция, чтобы привлекать к ответственности. Высадить пассажира проводник не может. Ни проводник, ни начальник поезда не может применять силу. Это исключительное право правоохранительных органов, поэтому для безопасности в поездах должна быть именно полиция»,
– выразил мнение Александр Кава.
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