Как обезопасить пассажиров в поездах

20:54 11 Август Киев, Украина

Программа безопасности пассажиров «Укрзализныци», состоящая из 5 направлений, не будет столь эффективной, уменьшить правонарушения можно только, если в поездах будет присутствовать полиция.

Так считает эксперт по вопросам инфраструктуры Александр Кава.

«Полиция должна предоставлять наряды в каждый пассажирский поезд, который следует по маршруту. Ранее такое было и количество правонарушений было минимальное, а когда это отменили, то количество правонарушений увеличилось», – рассказал Кава.

По его словам, сейчас при совершении правонарушения во время движения поезда полиция прибывает только на ближайшую станцию, где поезд может остановиться.