Как не превратить мирный атом в ужасную катастрофу

В ноябре 2021 года американская Westinghouse в лице генерального директора Патрика Фрагмана и украинский «Энергоатом» представленный ио президента Петром Котиным, подписали два соглашения о строительстве двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС с использованием технологии АР1000.

Первым соглашением Украина доверяет американской компании проектирование энергоблоков, вторым предусмотрена закупка оборудования. Как ранее упоминал Зеленский, всего-навсего необходимо 30 млрд долларов. Кто согласен инвестировать такие деньги доподлинно не известно.

Если углубиться в историю, то позволить себе мирный атом на заре развития атомной энергетики, могли лишь сверхдержавы США и СССР. Идя к одной и той же цели разными путями они в итоге создали значительно различающиеся по конструктивным особенностям энергетические системы.

Украина, входящая в состав Союза, обрела на своей территории пять атомных электростанций. Четыре из них вырабатывают энергию и сегодня, однако все мы до сих пор содрогаемся при упоминании аварии на Чернобыльской АЭС, последствия которой будут ощущаться еще долгие годы. Взять хотя бы пожары в апреле 2020 года, когда в небо поднялись клубы радиоактивной пыли. Извлекать уроки из прошлого, обращаться к опыту эксплуатирующих АЭС государств, мы обязаны, чтобы учась на чужих ошибках, не делать своих, ведь в случае с радиацией трагические последствия влечет за собой малейшая неточность или шаг в сторону от протокола.

Возвращаясь к первым атомным электростанциям, важно отметить, что топливо для них, так называемые тепловыводящие сборки или ТВС, в СССР разрабатывалось одними и теми же институтами с ювелирной точностью и с применением таких же технологий.

В наше время конкуренцию друг другу составляют США и Россия. Обе страны производят и реализуют топливо для АЭС, но, как уже упоминалось, очень разное топливо. До 2011 года все ТВС для атомных электростанций поставлялись российской компанией ТВЭЛ, которая унаследовала весь технологический процесс от его создателя СССР. В 2008 году Украина заключила с американской компанией Westinghouse Electric Company контракт на поставку топлива для АЭС с целью постепенного перевода электростанций с российского на американское сырье и с 2011 года приступила к поставкам. Использование ТВС Westinghouse было приостановлено с немалыми убытками уже в апреле 2012 года, по причине «конструктивных ошибок ТВС». Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.

Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Заметьте, там и проект был американский и топливо, все как планируется отстроить на Хмельницкой АЭС.

Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Принятию такого решения предшествовал ряд инцидентов, которые приводили к перебоям в работе станции и, как следствие, убыткам.

Однако, несмотря на тревожные сигналы по неудачному применению ТВС американского производства на электростанциях, построенных по советскому проекту, в декабре 2014 года Украиной было подписано соглашение с Westinghouse об увеличении поставок ядерного топлива. В итоге, две из четырех действующих электростанций - Южно-Украинская и Запорожская, фактически представляют из себя «пороховые бочки». При этом ЗАЭС является крупнейшей в Европе и даже малейший сбой потенциально может привести к катастрофическим последствиям.

Странно то, что любые попытки обратить внимание на эти неоправданно рисковые решения руководства страны, тотчас объявляются пропагандой и далее не обсуждаются. Странно вдвойне, ведь именно Украина пережила трагедию в Чернобыле и украинцы, по сути, сильнее всех пострадали от воздействия смертоносного излучения и, повторюсь, расхлебывают до сих пор. Казалось бы именно эта тема уж точно не должна оставлять равнодушными и народ не позволит проводить эксперименты над своей жизнью и здоровьем, ведь мирный атом очень быстро может превратить цветущий край в безлюдную пустыню.

Правительство продолжает работать «на благо людей» и в начале 2019 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о существующих договоренностях по передаче компанией Westinghouse технологий производства ядерного топлива. Завод якобы уже строится на территории Украины. На эту тему достаточно много спекуляций: и технологию – то обещали сильно усеченную, ничего по сути не дающую, и не выгодно США рынок сбыта уже готовой продукции терять, и специалистов нет, и инфраструктуры дорогостоящей нет, инвестиций многомиллионных нет, но никому не приходит в голову, что изобретать очередной велосипед, и производить ядерное топливо которое не подходит для наших станций – бред, что ни говори.

Еще одним немаловажным моментом является утилизация ядерных отработок. До недавнего времени, все топливо, которое было поставлено российской компанией ТВЭЛ, вывозилось с территории Украины и дальнейшая его судьба нас мало интересовала. Конечно, ослабление зависимости от России вкупе с отсутствием необходимости платить за утилизацию, это круто, но сэкономив около 200 млн долларов за переработку и захоронение отработанного топлива на территории РФ, руководство страны намерено получить при этом громадное по площади Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива прямо под Киевом!! Перспектива превратить страну в свалку ядерных отходов совсем не то, что подразумевалось под словом «независимость» в 2014 году, но похоже наша страна движется именно в этом направлении.