Как не потерять себя в бесконечной смене эпох, кумиров и конъюнктуры

Нет в Украине семьи которую не затронули ужасы самой кровопролитной войны 20 века, казалось, что выучив урок, человечество никогда не допустит возрождения фашистской идеологии, когда кто-то берет на себя ответственность объявить представителей другого народа недостойными существования унтерменшами.

В 1941 году Советская Украина приняла на себя главный удар фашистской Германии, на территории Украины было создано более 230 концлагерей и гетто. В период с 1941-1944 гг. гитлеровцы уничтожили свыше 5 млн. украинцев, из них 3,8 млн мирных жителей и около 1,5 млн военнопленных, 2,4 млн человек вывезли на работы в Германию. Некоторые оценивают потери Украины в 14 млн человек. Нас считали низшими человекоподобными существами, у которых от человека только лишенное разума тело: руки и ноги. Больше чем двести пятьдесят украинских сел были сожжены дотла, зачастую вместе с жителями, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей.

Украинцы самоотверженно сражались за то, во что верили, За Родину!, За свои семьи, за советские идеалы: равенство во всем, образование медицину, а имена украинцев – истинных героев, громко звучали на весь Советский Союз. Ими гордилась и малая Родина и большая. Из пятнадцати фронтов, которые действовали во время Великой Отечественной войны, более половины возглавляли маршалы и генералы, украинцы по происхождению. Среди них командующие фронтами Апанасенко И.Р., Кирпонос М.П., Тимошенко С.К., Еременко А.И., Черняховский И.Д., Малиновский Р.Я., Костенко Ф.Я., Черевиченко Я.Т.

Трижды удостоен звания Героя Советского Союза украинец Иван Кожедуб. Из ста пятидесяти четырех дважды Героев Советского Союза - тридцать два являются украинцами или уроженцами Украины. Украинские воины были освободителями народов Европы, они штурмовали Берлин, а украинец полковник Зинченко Ф.М., Герой Советского Союза, командир 756-го стрелкового полка, был первым комендантом рейхстага. Благодаря украинцам был побежден фашизм.

Не будем забывать, что украинцы внесли весомый вклад и в науку. Имена ученых украинцев известны на весь мир. Чего стоит основоположник космонавтики Сергей Королев, позволивший человечеству покинуть пределы планеты, он жил и работал в молодом советском государстве, благодаря которому по всей стране строились и функционировали ВУЗы, в том числе и Киевский политех, в котором начал обучение будущий ученый.

Но, Союз нерушимый был повержен и республики свободные в один миг стали стыдиться своего советского прошлого, избегая любого мало-мальски положительного упоминания о нем. Некоторые государства, продолжая пользоваться созданной при СССР инфраструктурой и другими плодами коллективного труда некогда огромной страны, не стали вытирать ноги об общие победы и до сих пор считают 9 мая великим днем, который бы не был возможен без их участия.

Однако желание подчеркнуть свое презрение к Советам в Украине стало настолько непреодолимым, что мы даже забыли, предали имена героев, воевавших с нацистами и все ради того, чтобы демонизировать Союз. Каждый шестой украинец лег в землю ради того чтобы их потомки украшали себя свастикой? Получается мы отдали свою Победу, отказались от памяти погибших предков? Ради чего, ради обещанных нам 30 лет назад «кружевных трусиков»?

Мало кто знает, что в борьбе с фашизмом второй строкой по количеству потерь стоит Китай, потерявший 15,5 миллионов человек. Я не случайно упомянаю КНР, считаю, что их модель развития страны самая правильная: не предавай прошлое, делай выводы, исправляй ошибки, бери от каждой системы все самое лучшее и строй свое будущее не заглядывая в рот мировому гегемону.