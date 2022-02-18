Как международному сообществу найти рычаги влияния на Кремль?

Британский журналист Люк Хардинг, написавший книги о современной России "Мафиозное государство" и "Теневое государство" ответил на вопрос украинской журналистки.

Вопрос: «Идет активная подготовка к ноябрьскому саммиту G20. РФ сделала все (отравление Навального, совершаемая сейчас аннексия Республики Беларусь, продолжающаяся оккупация Крыма и Донбасса, вмешательства России во внутренние дела Сирии, Ливана, Ливии и еще десятков стран), чтобы вопросы международной безопасности точно оказались в центре внимания этой встречи. Ваш прогноз: удастся ли международному сообществу найти рычаги влияния на Россию? Какими бы они могли быть?»



Ответ: «Думаю, для успешного противодействия России нам всем нужно сначала понять, что же происходит на самом деле, и что творится в голове у Путина и его окружения.

Вы знаете, мне кажется, что Владимир Путин не заинтересован в развитии событий, которое было бы выигрышным для всех. Он – игрок, который всегда предпочитает антагонистический подход. Путин уверен, что то, что плохо для Украины или Запада, – автоматически выгодно для России. И наоборот.

К тому же у него наблюдаются все признаки параноидального склада ума, некий кагэбэшный образ мышления. Как во времена холодной войны, он видит Россию как государство, со всех сторон окруженное врагами и находящееся в состоянии перманентной неофициальной войны со странами Запада.

Поэтому мировым политикам в первую очередь нужно понять это.

Второе – конечно же, никто в мире не хочет открыто конфликтовать с Россией, особенно после того, что произошло с Украиной. Поэтому самым адекватным ответом остаются санкции.

По отношению к некоторым кремлевским деятелям они уже работают, но этого недостаточно. Нужны более строгие и широкие санкции, которые бы охватывали членов их семей, включали бы запреты на перемещения по миру, замораживание банковских счетов.

Важно учитывать, что, несмотря на то, что для внутреннего российского потребителя кремлевский режим выглядит как ура-патриотический, очень националистический – "КрымНаш" и все такое, – но на деле единственное, что действительно заботит верхушку – это деньги. Все они миллиардеры и больше всего на свете боятся потерять доступ к своим деньгам и западным рынкам – вот что для них было бы действительно очень болезненно».