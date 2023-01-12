Как манипулируют российские пропагандоны

15:58 12 января Киев, Украина

Манипуляторы бодрствуют!

Особенно если эти манипуляторы работают на кремлевского черта.

Манипуляция по крещению и перекрещению.



Вот что говорил Киевский митрополит ВЦУ Эпифаний:



«-Возьмем мой пример. Меня крестили в честь Ксении Петербургской в 1990 году. Праздновать 6 февраля. Да, есть Ксения Миласская, например. Но как я изменю то, что произошло во время крещения более 30 лет назад?



– Мы не говорим о перекрещении. Мы можем говорить об изменении того или иного святого. Если мы возьмем Ксению, есть другие Ксении, в честь которых можно изменить дату празднования. Вы обращаетесь в своих молитвах к определенной святой или святому с просьбой о защите, помощи и т.д. И это меняется, потому что часто бывает даже в случае со священниками — приходят студенты, которые учатся в академии, но имеют имена, которых нет в святцах, например Руслан. Они сменяют это имя на Роман или подобное и празднуют день небесного покровителя, избрав того или иного святого. Происходит смена, в этом нет никаких проблем.



Но если у вас есть духовная потребность молиться святой преподобной Ксении Петербургской, никто этого не запрещает, на небесах все святые. Если есть такая потребность, то мы не отрицаем. Так сложилось исторически, что мы стараемся вычистить все русское, но это не касается святых. Так сложилось в истории, что был определенный период времени, когда мы были едины, находились в этой духовной оккупации, и нужно время для того, чтобы постепенно отойти от этой русской традиции, но это невозможно сделать сразу, потому что люди привыкают