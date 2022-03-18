Как любят национальную одежду в Украине и в России

Сергей Медведев, российский историк и публицист посетил Львов и поделился в интервью своим мнением о достоинствах национального символа Украины – вышиванки.

– Перед презентацией своей книги на медиафоруме во Львове вы поделились своими впечатлениями об Украине. Сказали, что удивились, увидев на улицах людей в вышиванках, национальной одежде, ведь в России так не делают.

– Когда Чичваркин, основатель Евросети был в России, пока его не выгнали, он мог в виде троллинга прийти в русской одежде. Это такая поддевка какая-то, расшитая русская рубаха, сапоги, штаны плисовые. Ну такая, пародийная немножко.

То есть вот эта вся русскость она невероятно пародийная сейчас. Вот в Украине меня очень тронуло то, что это не является пародией. Действительно ребята на выпускной вечер могут одеть вышиванки и это будет казаться естественным.

– И на свадьбу.

– Если у нас там девушки на выпускной вечер наденут кокошники и русские платья боярские, и парни придут в сапогах – это будет смешно. То есть понимаете, государство добилось того, что сама идея вот этого вот русского такого лука, всей российскости – она смешная. Это какая-то история, вот этот квас, бороды, капуста квашенная, вот это все.