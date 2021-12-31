Как Лукашенко удается удерживать власть

Эксперт по международным отношениям, аналитик Шихалили Джавид провел аналогию между двумя лидерами стран, где власть пытаются свергнуть путем революции. Несмотря на применение технологий «Цветных революций» и давление мировой общественности Александр Лукашенко, как и Мадуро, по-прежнему держится у власти.

Самые очевидные аналогии: