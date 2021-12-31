Как Лукашенко удается удерживать власть

Эксперт по международным отношениям, аналитик Шихалили Джавид провел аналогию между двумя лидерами стран, где власть пытаются свергнуть путем революции. Несмотря на применение технологий «Цветных революций» и давление мировой общественности Александр Лукашенко, как и Мадуро, по-прежнему держится у власти.
Самые очевидные аналогии:
- Оба лидеры Мадуро и Лукашенко опираются на силовой аппарат, которые во время протестов не выходят из-под контроля.
- Мадуро и Лукашенко боролись с «оппозицией», с первых дней, используя как силовой инструмент,так и инструмент национальный солидарности в поддержку действующей власти.
- В Венесуэле и Белоруссии Генералы армий были на стороне действующей власти. В некоторых странах, во время массового волнения народа, армия или структуры силовых органов переходят на сторону протестующих, что в результате ускоряет процесс отставки действующей власти.
- В Белоруссии и Венесуэле существовала угроза внешнего вторжения.Если в Венесуэле внешнее вторжение существовало на самом деле, то в Белоруссии это было больше просто политическое маневрирование перед Западом.
- Есть общие черты и у оппозиции. В Венесуэле Хуан Гуайдо заручившись внешней поддержкой, стал альтернативным президентом. В Белоруссии Светлана Тихановская и координационный совет оппозиции лишь примериваются к роли параллельного центра власти - вопрос в том, воспользуются ли ситуацией внешние группы влияния.
- Обратите внимание на то, что фамилия Лукашенко в заявлении ЕС вообще не упоминается. Показательно, что глава Евросовета Шарль Мишель уклонился от ответа на вопрос, затронут ли санкции лично Лукашенко. А Меркель сказала репортерам после саммита, что поскольку Лукашенко все еще у власти, он должен быть частью национального диалога по разрешению политического кризиса.
- Стоит также отметить, что Евросоюз не предложил себя в роли медиатора в ходе гипотетических переговоров между противоборствующими сторонами в Беларуси. И дело здесь не только в понимании европейскими лидерами того, что Лукашенко отвергнет посредничество ЕС, как и вообще возможность переговоров с оппозицией. Главы крупных европейских стран хотят избежать шагов, которые могут быть восприняты Россией как недопустимое вмешательство извне и подтолкнуть ее к активным действиям. Не случайно накануне саммита Меркель и Макрон обсуждали ситуацию в Беларуси с Путиным.
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