Как коронавирус убивает рейтинги президентов

Рейтинг Байдена последнее время сильно падает, а у мировой элиты складывается впечатление, что сценарий мировой стабильности пишут уже не в США.

Падает он преимущественно потому, что уже новый штамм коронавируса «Омикрон» гордо шагает по Соединенным штатам за одно взвинчивая цены на все подряд.

Рекордно низкие показатели рейтинга одобрения Джо Байдена, который составил 44% обусловлены неудовлетворительными мерами по сдерживанию роста цен на товары повседневного спроса, именно так считают 72% американцев. Но главный провал все же - распространение коронавируса, «остановить» которое было предвыборным обещанием кандидата – демократа, показывает неспособность президента к вменяемым успехам на данном поприще. Исследователи телеканала CNBC и Change Research, которые провели исследование, указывают, что Байдену не зачлись даже объективные достижения - как-то создание 6 млн рабочих мест и вакцинация более чем 200 млн человек.

Но Зеленский не отстает, по данным за ноябрь прошлого года рейтинг нашего президента меньше 22 процентов. Коронавирус конечно тоже внес свою деструктивную лепту в исчезновение народного доверия, хотя у действующего президента и его команды просчетов хватает и без него. Одним из последних триггеров стал затянувшийся отдых Зеленского в курортном Буковеле, который он решил провести в одной гостинице с одиозным олигархом Игорем Коломойским. Иногда возникает ощущение, что весь этот кейс с президентом-комиком инициирован чтобы проверить границы терпения украинского народа. Морозная свежесть в квартирах украинцев не дает оценить по достоинству вспотевшего в спортзале Зеленского, который работает над улучшением жизни простого народа даже на горнолыжном курорте.

Вернемся к печальной коронавирусной статистике. На данный момент в Украине полностью вакцинировано 13 миллионов человек из 41-го. Кампания началась 25 февраля 2021 года и буксовала с первых дней. Про ревакцинацию можно даже не вспоминать, судя по скромным показателям, она рождена чтобы быстро умереть.

Были попытки выехать за счет подростков. 25 октября прошлого года МОЗ одобрило проведение вакцинации от коронавирусной инфекции подросткам от 12 до 17 лет. Тогда многие связали этот факт с окончанием срока годности почти миллиона доз вакцины AstraZeneca и почти трех тысяч Pfizer. Конечной датой применения этих препаратов было 30 ноября. Дело обставили так, что МОЗ якобы просчитало и подтвердило безопасность применения у детей этих вакцин прям под конец срока годности, чтоб дорогая вакцина не пропала. По итогу 562 тыс доз вакцины AstraZeneca, полученной в качестве гуманитарной помощи от европейских государств, подлежат утилизации. В копилку вакцинационных провалов можно добавить и закупленные за госсчет 30 тыс доз вакцины Pfizer, которую проквасили из-за несоблюдений температурного режима.

Ну да ладно с этими заморскими препаратами, у нас же разрабатывается своя «уникальная». Помнится я рискнула прогнозировать, что если бы государственные деньги не разбазаривались на пиар некоторых закомплексованных ранимых персон, а шли как и положено на научные работы, то отечественная вакцина уже была бы разработана. К сожалению, мой прогноз оказался верным. Дело в том, что деньги то ли в офшорах, то ли в конвертах, но не в бюджете, и наши, без преувеличения, талантливые ученые из Львовского института биологии клеток национальной академии наук, не получив финансирования, были вынуждены полностью остановить работу над вакциной.

Странно, что об этом в 20-минутном новогоднем спиче Зеленский не сказал, напротив, весь прошлый год, если верить Зе, уникальная украинская вакцина проходила клинические испытания. Не на людях конечно, «украинцы не кролики», все помнят этот перл от Зеленского, на мышках, и для дальнейших испытаний нужны были деньги, которые Владимир Александрович лично обещал нашим ученым в канун местных выборов в октябре 2020 года. А дальше как всегда, выборы провели, обещанное не выполнили.

Как видим, коронавирус успешно косит президентские рейтинги и наглядно показывает, что реально важно для наших властей, жизни людей или хвастливые речи – которые, как известно, первый признак слабости.