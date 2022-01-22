Как коронавирус изменил формат телевидения

17:46 09 Сентябрь Киев, Украина

Телеведущий Святослав Гринчук рассказал, как на его взгляд, коронавирус повлиял на формат телевидения.

"Мне кажется, что самый очевидный ответ здесь и будет правильным. Когда весной вирус COVID-19 начал стремительно менять нашу жизнь, все внезапно и вынужденно стали интересоваться медицинской тематикой. Вы помните еще когда-то такой период в жизни нашей страны, когда так много людей знали фамилию Главного санитарного врача? А между тем, с небольшими перерывами эта должность существовала еще с советских времен.





Вполне качественный, но будем откровенны - к 2020-му - далеко не самый резонансный фильм Стивена Содерберга "Заражение", который был снять еще в 2011-м - этой весной посмотрели чуть ли не все мои знакомые и друзья.

Весной пришли жесткие ограничения и, мне кажется, людям было важно знать и понимать, что они касаются всех без исключения. И домохозяек, и министров, и звезд шоу-бизнеса. Поэтому в различных шоу активно начали внедрять общение с гостями с помощью удаленной связи, появлялись показательно пустые студии. Зритель видел, что не только ему "запрещают" появляться в общественных местах, и это, на мой взгляд, способствовало доверию к таким проектам.

Помните весенний финал "Голос країни", который фактически прошел онлайн, без зрителей в студии, через средства связи? Это был уникальный эксперимент, который, видимо, в любое другое время, не нашел бы отклика, но в этой ситуации был абсолютно уместным.



Даже сейчас, посмотрите на первые эфиры "Танцев со звездами": зрители вернулись, но они все - в защитных масках. Казалось бы, деталь, но она позволяет человеку перед телеэкраном почувствовать себя ближе к этому проекту, ведь, например, полчаса до этого ему самому пришлось надеть маску на входе в супермаркет.





Словом, я бы не говорил о каких-то совершенно новых форматах, а скорее о четкой и логической адаптации существующих - к требованиям времени. Плюс - большое внимание уделяется качественной видеосвязи, ведь когда половина участников программы в студии присутствует только виртуально, в окошках, или на большой плазме. Хочется, чтобы и звук, и картинка выглядели при этом профессионально.

С другой стороны, я чувствую, что после вот таких весны и лета люди уже соскучились по полноценной "докарантинной" жизни, по путешествиям, по неограниченному общению. Поэтому лично я предположу, что, например, интерес к разнообразным тревел-шоу сейчас должен быть особо острым. Интересно, кстати, в этом контексте, как зрители воспримут новый сезон "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова, тем более, что он о Китае, который в разговорах о пандемии у всех на слуху. Но материал Дима отснял еще до Всемирной пандемии!"