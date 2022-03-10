Как Киев праздновал День защитника Украины

14 октября в Киеве День защитника Украины отпраздновали традиционным шествием ветеранов и националистов.
Марш стартовал после 14.00 от парка имени Тараса Шевченко.
В нем приняли участие несколько тысяч человек, в том числе ветераны боевых действий на Донбассе, представители националистических партий и организаций, среди которых "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", УНА-УНСО.
Марш стартовал после 14.00 от парка имени Тараса Шевченко.
В нем приняли участие несколько тысяч человек, в том числе ветераны боевых действий на Донбассе, представители националистических партий и организаций, среди которых "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", УНА-УНСО.
Участники шествия прошли по бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Независимости, позже к Офису президента на Банковой.
Демонстранты призвали власти отменить запрет для военных отвечать на обстрелы со стороны сепаратистов на Донбассе, закрыть ряд телеканалов, которые считают пророссийскими, и также принять закон о коллаборационизме.
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