Как изменится школа с введением новых стандартов образования

18:51 01 Октябрь Киев, Украина

На заседании правительства был утвержден стандарт среднего образования, который вступит в силу с 2022 года.



Эксперт по вопросам образования Николай Скиба отметил, что при введении нового стандарта образования может произойти разрыв между ожидаемым результатом и реальностью, поэтому решающее значение будет иметь отношение педагогов и администрации к следующему этапу реформы.

«В новом стандарте больше внимания уделено тому, как применять знания, как решать проблемы и взаимодействовать в команде. Кроме того, стандарт будет в значительной степени ориентирован на получение исследовательских навыков », - сказал Скиба.

Эксперт отметил, что новый стандарт образования для средней школы ставит в центр исследовательскую компетентность учащихся и способность к самостоятельному приобретению знаний.

«Будет уделяться внимание таким понятием, как гипотеза, проверка гипотезы, эксперимент. То есть, такие вещи, которые действительно важны в контексте современности. Потому что сегодня знания устаревают быстро, и люди должны быть способными к самостоятельному приобретению знаний путем практики», - отметил он.

Скиба добавил, что на самом деле изменения, которые ожидаются в соответствии со стандартом, могут сразу и не соответствовать тем изменениям, которые учащиеся почувствуют в процессе обучения.