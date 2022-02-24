Как изменится школа с введением новых стандартов образования

На заседании правительства был утвержден стандарт среднего образования, который вступит в силу с 2022 года.
Эксперт по вопросам образования Николай Скиба отметил, что при введении нового стандарта образования может произойти разрыв между ожидаемым результатом и реальностью, поэтому решающее значение будет иметь отношение педагогов и администрации к следующему этапу реформы.
«В новом стандарте больше внимания уделено тому, как применять знания, как решать проблемы и взаимодействовать в команде. Кроме того, стандарт будет в значительной степени ориентирован на получение исследовательских навыков », - сказал Скиба.
Эксперт отметил, что новый стандарт образования для средней школы ставит в центр исследовательскую компетентность учащихся и способность к самостоятельному приобретению знаний.
«Будет уделяться внимание таким понятием, как гипотеза, проверка гипотезы, эксперимент. То есть, такие вещи, которые действительно важны в контексте современности. Потому что сегодня знания устаревают быстро, и люди должны быть способными к самостоятельному приобретению знаний путем практики», - отметил он.
Скиба добавил, что на самом деле изменения, которые ожидаются в соответствии со стандартом, могут сразу и не соответствовать тем изменениям, которые учащиеся почувствуют в процессе обучения.
«Очень многое будет зависеть от компетентности педагога, директора, в чем-то – представителей органов управления. В таком подходе важно понимание того, что процесс не должен быть формализован. Если так произойдет - будет значительный разрыв между тем, что ожидается и тем, что мы получим на самом деле. Для внедрения стандарта по организации этого процесса должно быть больше практических задач и не только из учебника. Должна быть связь с реальным миром, с актуальными открытиями и событиями, ну и, конечно, это зависит от материально-технического обеспечения. Но многое зависит от мировоззрения учителя и на сколько он будет готов действовать по-другому», - пояснил эксперт.
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