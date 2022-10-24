Как долго продлится война?

18:16 24 октября Киев, Украина

Начав полномасштабное вторжение 24 февраля, Путин планировал принимать парад своих войск на Крещатике спустя 3 дня, максимум неделю. Поэтому, после месяца активных боевых действий в Кремле началась паника, которая не прекращается до сих пор.

Все прогнозы, в том числе и западные, не воплотились в реальность. Украина не просто выстояла, но и сначала осени перехватила наступательную инициативу. Теперь даже у самых пессимистичных скептиков не вызывает сомнений будущая победа Киева и полная деоккупация временно захваченных Россией украинских территорий.

В тоже время, даже после того, как ВСУ уничтожат/возьмут в плен/прогонят последнего оккупанта и выйдут на границы Украины 1991 года, война не прекратится. Очевидно, что до тех пор, пока режим в России останется террористическим, то есть в Кремле продолжит восседать старое бункерное существо с фамилией Путин, до той поры продолжиться война. И даже после ухода/смерти чекиста, в том случае, если его место займут радикальные представители силовых структур, война может продолжиться или отложиться на неопределенный период.

По поводу сроков окончания войны, хорошо ответил министр обороны Украины Алексей Резников на одной из пресс-конференций. На аналогичный вопрос журналистки он заявил, что “забыл взять карты Таро” и поэтому не может сейчас сделать расклад на конкретную дату. Поэтому, победит ли Украина к Новому году 2023 года, весной, летом, осенью или это случится через 2 года – не известно. В тоже время, на данный момент, очевидно, что Украина должна победить на поле боя и война закончится только после полной смены власти в Кремле и, не исключено, после распада России на отдельные суверенные республики.